PARIS, FRANCE (Pocket-lint) - Mercedes heeft in de aanloop naar de Autosalon van Parijs de prachtige EQE SUV en AMG EQE SUV onthuld, maar naast de wereldpremière van de premium elektrische SUV's heeft het Duitse bedrijf ook partnerschappen aangekondigd met Apple Music en Universal Music Group.

De partnerschappen zijn bedoeld om "de ultieme in-car ervaring te leveren met Dolby Atmos", met het idee om niet alleen te erkennen hoe muziek wordt gemaakt, maar ook hoe deze wordt afgespeeld - waarbij de auto natuurlijk een van de middelen is voor het afspelen.

Door de samenwerking met Universal Music Group zal het grote muzieklabel zijn muzikanten en artiesten de mogelijkheid bieden om de goedkeuring van nummers te baseren op hoe de uiteindelijke mix klinkt in een Mercedes Benz en een "Approved in a Mercedes-Benz"-zegel te introduceren, naar verluidt de "gouden standaard van geluid".

Dankzij de samenwerking met Apple Music zijn de auto's van Mercedes-Benz de eerste niet-Apple-apparaten die Spatial Audio met Dolby Atmos van Apple Music in een auto aanbieden. Tot nu toe kon Apple Spatial Audio met Dolby Atmos alleen ervaren worden binnen het eigen ecosysteem van het bedrijf - via de AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Pro (2e generatie) en de AirPods Max.

Wie een compatibele Mercedes-Benz heeft - waaronder de Maybach, S-Klasse, EQE, EQE SUV, EQS en EQS SUV - samen met de optionele Burnmester High-End 4D- en 3D-geluidssystemen en een Apple Music-abonnement, zal tracks met Spatial Audio kunnen ervaren zoals ze bedoeld zijn. Het idee is dat de "Approved in a Mercedes-Benz" tracks zullen klinken zoals de artiest ze gepland heeft.

Het Mercedes Burnmester High-End 4D geluidssysteem omvat 31 luidsprekers, waaronder zes 3D spielers die geluid van bovenaf uitzenden, vier near-ear luidsprekers in de voorstoelen en een 18,5-liter subwoofer. Ook zijn er acht geluidstransformatoren, met twee per stoel, twee versterkers en 1750 watt vermogen.

Zoals gezegd komt Apple Spatial Audio echter naar elk van de bovengenoemde Mercedes-Benz auto's met een Burnmester Premium geluidssysteem, of het nu 3D of 4D is, van na 2021.

Alle nieuwe modellen die vanaf 17 oktober 2022 worden besteld, zijn vanaf de fabriek voorzien van Apple Music met Spatial Audio, terwijl voor de modellen die al op de weg zijn een update over-the-air zal plaatsvinden. De timing van die update moet nog worden bevestigd, maar we houden je op de hoogte.

