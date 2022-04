Mercedes heeft nu een luxe elektrische SUV, de Mercedes EQS SUV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz heeft officieel het nieuwste elektrische model in zijn gamma gelanceerd, de EQS SUV.

Deze staat op dezelfde platforms als de Mercedes EQS, het vlaggenschip van de luxesedan, maar brengt de luxe nu naar het SUV-tijdperk, met de optie voor zeven zitplaatsen.

Het nieuwe SUV-model wordt geleverd met achterwiel- of vierwielaandrijving, met drie verschillende versies gepland: EQS 450+, EQS 450 4MATIC en EQS 580 4MATIC. De 4MATIC-badging geeft aan dat het om vierwielaandrijving gaat, met zowel voor- als achterwielmotoren.

De EQS 450-modellen hebben beide een vermogen van 265 kW, terwijl de 580 dat opvoert tot 400 kW. De actieradius bedraagt 536-660 km (333-410 mijl) voor de 450+, terwijl de 4MATIC-modellen beide 507-613 km (315-380 mijl) claimen te bieden.

Alle modellen ondersteunen 200 kW opladen, dus als u een snellader kunt vinden, kunt u die lange afstanden met minimale vertraging afleggen. Er is een enorme 107,8 kWh batterij.

Met een rijhoogte die meer dan 20 cm hoger is dan die van de EQS sedan, is er vierwielbesturing en luchtvering met traploos instelbare demping. Voor de 4MATIC-versies is er een Offroad-rijmodus, naast meer gebruikelijke modi als Eco, Comfort en Sport.

Het interieur is ontworpen volgens een hogere standaard, waarbij Mercedes mensen wil aanspreken die een luxe elektrische SUV willen, met een enorm MBUX Hyperscreen in het interieur dat het dashboard vult, ondersteund door Dolby Atmos-geluid van het Burmester-geluidssysteem.

Dit scherm is zo'n 141 cm breed en voegt een aantal displays samen om de indruk te wekken dat het één gigantisch scherm is - maar het resulteert in een 12,3 inch scherm alleen voor de passagier, die onderweg content kan bekijken. Als de bestuurder probeert om te kijken, wordt de inhoud gedimd zodat de bestuurder zich op het rijden kan concentreren.

Er is een optionele Augmented Reality Heads-Up Display met een kijkhoek van 77 inch, zodat u de informatie direct in uw gezichtsveld kunt zien.

De derde zitrij is optioneel, maar de tweede zitrij biedt voldoende ruimte en is elektrisch verstelbaar, terwijl er genoeg bagageruimte is voor vier golftassen.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, heeft de Mercedes EQS SUV zelfs een eigen geur: het gaat niet langer om de geur van diesel, maar om No.6 MOOD mimosa, beschreven als "gedomineerd door de aroma's van viooltjes, sinaasappel, zwarte bes en framboos", voordat je geraakt wordt door "houtachtige en harsachtige geurnuances van tabak, cederhout, sandelhout en honing." Klinkt goed.

Er is genoeg om je tanden in te zetten nu Mercedes verder gaat met haar elektrische auto plannen. Terwijl dit is gericht op het topsegment van de markt, om te concurreren met de BMW iX of de Audi e-tron, als je iets wilt een beetje meer betaalbaar en een beetje minder Mercedes, zou je kunnen proberen de Smart # 1.

Volledige prijzen en beschikbaarheid moeten nog worden bevestigd.

Geschreven door Chris Hall.