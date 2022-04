Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de grootste belemmeringen om een benzine- of dieselauto in te ruilen voor een volledig elektrisch alternatief is de afstand. Zelfs nu de brandstofprijzen een recordhoogte hebben bereikt, worden de afstand en de oplaadinfrastructuur vaak als problemen genoemd.

Op beide gebieden gaat het echter snel beter en Mercedes-Benz heeft bekendgemaakt dat zijn Vision EQXX concept erin geslaagd is om meer dan 1.000 km (621 mijl) af te leggen op een enkele batterijlading.

De eerste succesvolle road trip was een rit door Duitsland, dwars door de Zwitserse Alpen en eindigend in Noord-Italië. Hij noteerde een gemiddeld stroomverbruik van 8,7 kWh per 100 km, inclusief rijden in alledaagse verkeersomstandigheden.

De auto reed zelfs tot 140 km/u op de Duitse autobahn en tegen de maximumsnelheid elders.

De EV-technologie die in de Mercedes-Benz Vision EQXX wordt gebruikt, zal in toekomstige productieauto's worden toegepast, dus dit is een belangrijke test voor de toekomst van elektrische voertuigen.

"Het is ons gelukt! Met gemak meer dan 1.000 kilometer afleggen op één acculading en een verbruik van slechts 8,7 kWh/100 km in reële verkeersomstandigheden. De VISION EQXX is de meest efficiënte Mercedes ooit gebouwd," aldus Mercedes-Benz voorzitter Ola Källenius.

"Het technologieprogramma erachter is een mijlpaal in de ontwikkeling van elektrische voertuigen. Het ondersteunt onze strategische doelstelling om 'Lead in Electric' te zijn."

Geschreven door Rik Henderson.