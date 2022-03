Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz heeft een stapel interieurfoto's vrijgegeven van de toevoeging van volgend jaar aan zijn EQS-reeks elektrische auto's.

De 2023 Mercedes EQS SUV voegt zich bij de bestaande EV's in Soedan en sedan in de line-up en zal een even luxueuze, met technologie gevulde cabine hebben.

Het hoogtepunt is opnieuw het 56-inch gebogen MBUX Hyperscreen dat dienst doet als dashboard en infotainmentsysteem. Het strekt zich uit over bijna de hele breedte van het interieur en omvat een tweede 12,3-inch OLED-display voor de voorpassagier om video te streamen of autosystemen te bedienen.

Het kan zelfs tijdens het transport worden bekeken, waarbij op camera's gebaseerde technologie merkt dat de bestuurder zich naar het scherm heeft gekeerd en het indien nodig dimt. Hierdoor kan de passagier toekijken zonder bang te zijn de bestuurder af te leiden.

De cabine is ook gemaakt van hoogwaardige materialen, waaronder hout, roestvrij staal en leer.

Er is ook een entertainmentsysteem achterin, terwijl een derde zitrij optioneel is, evenals een elektrisch verstelbare tweede rij. Ook is er een Dolby Atmos-geluidssysteem ingebouwd.

Mercedes-Benz beweert dat de bagageruimte, ongeacht de gekozen variant, voldoende is voor maximaal vier golftassen.

TomTom Go-navigatie-app is een premium mobiele navigatie-app voor alle bestuurders Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Deze briljante app is de perfecte manier om tijdens het rijden te navigeren.

De EQS SUV zal beschikbaar zijn in versies met vijf en zeven zitplaatsen, hoewel we nog geen exacte beschikbaarheidsdatum hebben.

Geschreven door Rik Henderson.