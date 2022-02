Mercedes EQE komt nu in een AMG-versie, met prestatie-tweaks

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Mercedes in 2021 de EQE lanceerde, beloofde het dat er een versie met een hoger vermogen zou volgen. Dat heeft geresulteerd in de Mercedes-AMG EQE, in twee versies: de EQE 43 4MATIC en de EQE 53 4MATIC+.

De 43 zal het startpunt zijn, maar we hebben al gehoord dat dit model niet beschikbaar zal zijn in het VK, wat suggereert dat de regionale beschikbaarheid zal verschillen.

De EQE 43 4MATIC biedt 350 kW (476 pk), terwijl de EQE 53 4MATIC+ stijgt naar 460 kW (626 pk), of 505 kW (687 pk), als je kiest voor het AMG Dynamic Plus-pakket.

Deze auto's krijgen op een aantal vlakken de AMG behandeling. Beide werken op dubbele motorsystemen, die de voor- en achterwielen aandrijven, dus bieden vierwielaandrijving en achterwielbesturing.

Hier is een overzichtelijke samenvatting van de prestatiecijfers:

EQE 43 4MATIC: 350 kW, 4,2 seconden, 210 km/u

EQE 53 4MATIC+: 460 kW/505 kW, 3,5/3,3 seconden, 220/240 km/u

De 0-100 km/u-tijd van 3,3 seconden voor het topmodel zal waarschijnlijk een aantal hoofden doen draaien, vrij dicht bij de Tesla Model S Dual Motor.

De batterij blijft hetzelfde als de standaard EQE met 90,6 kWh (bruikbaar), terwijl er ondersteuning is voor opladen tot 170 kW.

Het bereik wordt gegeven als 462-533 km (287-331 mijl) voor de EQE 43, terwijl de EQE 53 een lichte daling maakt naar 444-518 km (275-321 mijl). Dit zijn voorlopige cijfers, maar blijven benadrukken dat lange termijn haalbaar zal zijn.

Naast meer vermogen zijn er AMG-aanpassingen aan deze modellen. Dat omvat het geluid dat de auto maakt, zowel van binnen als van buiten, met verschillende opties om de beleving een boost te geven.

De motoren en bedrading zijn geüpgraded om specifiek te zijn voor AMG, terwijl er wijzigingen zijn aangebracht in de ophanging, remmen en AMG-rijmodi om het gedrag van de auto op de weg te beheersen.

Er zijn ook enkele ontwerpwijzigingen, zodat iedereen weet dat je de AMG-versie hebt, terwijl ook het interieur bezaaid is met AMG-details.

Prijs en beschikbaarheid moeten nog worden bevestigd.

Geschreven door Chris Hall.