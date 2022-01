Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Het was in juli 2021 toen Mercedes-Benz voor het eerst aankondigde dat het een elektrisch voertuigconcept maakte - de Vision EQXX - dat in staat was om meer dan 1000 km of 620 mijl aan actieradius per lading te leveren.

Maar we wisten nooit dat het er zo wild uit zou zien als dit. De Vision EQXX is echt een visuele mash-up van Mercedes' erfgoed, jong en oud, weg en sport, in conceptvorm.

Hoewel het duidelijk een voorbode is van wat komen gaat: tijdens de onthulling van CES 2022 kondigde Gorden Wagener, Chief Design Officer van Mercedes-Benz, aan dat een weglegale versie zijn efficiëntie van 1000 km zal bewijzen in "lente 2022".

Dus hoe haalt de Vision EQXX zulke hoge cijfers? Mercedes werkte met zijn Formule 1-team aan de ontwikkeling van een nieuwe, kleinere batterij, maar vooral niet met een grotere capaciteit. De cel in de EQXX bevat 100 kWh, maar is 50 procent kleiner en 30 procent lichter dan de cel in de Mercedes EQS .

Combineer dat met een superlage luchtweerstandscoëfficiënt (0,17) gezien de aerodynamische vorm, een opnieuw ontworpen aandrijflijn, een softwaregestuurde benadering van efficiëntie en zonnepanelen op het dak van de auto om extra energie toe te voegen en je hebt een meester op lange termijn op je handen.

Er is hier nog veel meer om uw interesse te wekken: van duurzame materialen die binnen worden gebruikt - deurgrepen van veganistische zijde of tapijten van bamboevezel, iemand? - naar het eendelige display om het infotainmentsysteem te bedienen.

Dat het team dit concept tot leven heeft gebracht - of je nu van zijn superlange staart houdt of niet - in slechts 18 maanden is nogal opmerkelijk.

