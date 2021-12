Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz beloofde dat het de Vision EQXX zou onthullen, een nieuw prototype dat de meest efficiënte Mercedes-Benz ooit zal zijn.

En waarom is efficiëntie belangrijk? Omdat we naar een post-combustion-tijdperk gaan, wordt het steeds belangrijker om het maximale uit uw batterijvermogen te halen.

De Vision EQXX belooft een bereik van meer dan 1000 km.

Mercedes-Benz onthult de Vision EQXX als hoogtepunt van CES 2022. Het online evenement vindt plaats op 3 januari 2022 om 18.00 uur CET. Dit zijn de lokale tijden, wereldwijd:

San Francisco - 09:00 PST

New York - 12:00 EST

Londen - 17:00 GMT

New Delhi - 22:30 IST

Tokio - 02:00 JST, 4 januari

Sydney - 04:00 AEDT, 4 januari

U kunt de onthulling van de Vision EQXX bekijken, aangezien Mercedes-Benz een liststream zal organiseren. Het zal beschikbaar zijn via verschillende kanalen, maar we hebben het hieronder ingesloten zodat u het kunt bekijken.

De Vision EQXX wordt gefactureerd als de meest efficiënte Mercedes-Benz ooit, belooft een actieradius van 1000 km - of 620 mijl - en haalt 6 mijl per kWh uit de batterij.

Dat is een grotere efficiëntie dan je krijgt van de huidige elektrische auto's, die zich kunnen uitstrekken tot wel 8 mijl per kWh - en hoe beter de efficiëntie, hoe groter het bereik voor een bepaald batterijformaat. Efficiënter zijn betekent natuurlijk dat u de grootte en het gewicht van de batterij kunt verminderen - waardoor de totale kosten omlaag gaan - hoewel Mercedes zich in het luxesegment van auto's bevindt, dat waarschijnlijk niet de eerste zorg is.

Het doel van de Vision EQXX is om een route naar de toekomst uit te stippelen waar elektrische auto's een bereik kunnen hebben van de rivalen van de grote diesels, waarvan vele u 600 mijl of meer bereik zullen geven bij het rijden op snelwegsnelheden, dat is waar elektrische auto's zijn op hun zwakste uithoudingsvermogen wijs.

De Vision EQXX wil het leiderschap van Mercedes-Benz op het gebied van elektrische auto's schetsen en technologieën demonstreren die de introductie van meer elektrische modellen van het merk zullen beïnvloeden.