(Pocket-lint) - Mercedes-Benz heeft aangekondigd dat Dolby Atmos naar bepaalde modellen in zijn assortiment zal komen, wat betekent dat je achter het stuur nog meer meeslepende audio kunt krijgen.

Dolby Atmos wordt ondersteund door het Mercedes Burmester-geluidssysteem, een optionele extra op bepaalde modellen, en in eerste instantie zal Atmos worden geïntegreerd in de Maybach en de S-Klasse, de meest luxueuze modellen van het bedrijf.

De eerste exemplaren die zijn uitgerust met de geluidstechnologie worden in de zomer van 2022 verwacht en na de uitrol op die high-end modellen, zullen ze dan beschikbaar zijn op Mercedes-autos met het nieuwste MBUX-systeem.

"Onze klanten verwachten terecht het hoogste niveau van muziekgenot in een Mercedes-Benz-voertuig. Daarom is Mercedes-Benz een van de eerste luxe automerken ter wereld die vertrouwt op de baanbrekende Dolby Atmos-technologie", aldus Britta Seeger, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG verantwoordelijk voor verkoop.

Het Burmester-geluidssysteem op de Maybach en S-Klasse is al zeer capabel, bestaande uit 31 luidsprekers, inclusief luidsprekers die hoogte aankunnen, om die belangrijke meeslepende Dolby Atmos-ervaring te leveren.

Het Burmester-systeem heeft een vermogen van 1750 W, heeft ook twee versterkers en een subwoofer van 18,5 liter.

Hoewel Dolby Atmos het meest bekend is als thuisbioscooptechnologie - waardoor het mogelijk is audio-objecten rond de luisteraar te positioneren - is er het afgelopen jaar een golf van meer meeslepende muziektechnologieën geweest.

Dolby Atmos-mixen van een breed scala aan muziek, vaak "ruimtelijke audio" genoemd, zijn beschikbaar gekomen via diensten zoals Apple Music en Amazon Music, naast andere technologieën zoals Sonys 360 Reality Audio .

Op sommige platforms wordt Dolby Atmos op grote schaal ondersteund door hoofdtelefoons en lijkt het erop dat Dolby Atmos – nadat het onze woonkamer is binnengedrongen – zijn geluidstechnologie in beweging wil brengen. We verwachten dat andere autofabrikanten de komende jaren zullen volgen.