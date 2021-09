Mercedes EQE is de elektrische executive sedan waarvan we allemaal wisten dat hij eraan zat te komen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mercedes heeft zijn nieuwste elektrische auto aangekondigd, de EQE. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een elektrische E-Klasse, een van de werkpaarden van de executive vloot van Mercedes.

Mercedes hangt niet rond met zijn elektrische auto-lanceringen. Begonnen met SUVs - de EQC en EQA , voegde het eerder dit jaar de EQB toe en bevestigt nu dat deze ook buiten China beschikbaar zal zijn - voordat het vlaggenschip, de EQS , de elektrische S-Klasse werd aangekondigd.

Omdat de nacht op de dag volgt, is de lancering van de Mercedes EQE volledig voorspelbaar, hoewel niemand de precieze naam van de kleinere elektrische sedan, de C-Klasse, kan raden, aangezien de EQC al bestaat.

Terug naar de EQE, en Mercedes heeft aan deze elektrische versie meer binnenruimte gegeven dan in de verbrandingsversie. In de passagierscabine zitten de inzittenden hoger, met meer schouderruimte en is het interieur in het algemeen langer, terwijl een bagageruimte van 430 liter behouden is gebleven.

Het is 90 mm korter dan de EQS, maar heeft een vergelijkbaar MBUX Hyperscreen (optioneel). Hierdoor verschijnen alle displays in het interieur als één groot digitaal dashboard achter een enkel stuk gebogen glas. Er zijn eigenlijk drie schermen (bestuurder, centraal, passagier) en het Hyperscreen is optioneel.

Aan de buitenkant is de EQE minder boxy dan de reguliere E-Klasse, lijkt meer op de CLS en zakt naar achteren om de auto zo efficiënt mogelijk te maken.

Er is een batterij van 90 kWh, die 170 kW kan opladen en een bereik van maximaal 410 mijl belooft, hoewel dat zal afhangen van hoe je met de auto rijdt. Er zijn twee vermogensuitgangen bij de lancering, een 250 kW en 215 kW, hoewel er in de toekomst een prestatieversie van 500 kW komt.

Vierwielaandrijving en achterasbesturing zijn beschikbaar voor de EQE, opnieuw met twee opties om de beschikbare stuurhoek mogelijk te wijzigen.

De optielijst zal naar verwachting uitputtend zijn, met optioneel rijgeluid, HEPA-gefilterd luchtsysteem en tal van andere op de lijst.

Of er een stationwagenversie komt, weten we niet, maar je zult de Mercedes EQE in 2022 op de weg zien rijden.

