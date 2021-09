Mercedes neemt de G-Klasse mee naar de toekomst met de Concept EQG

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De elektrificatie van Mercedes line-up van autos gaat in hoog tempo door en de nieuwste Concept EQG geeft ons een verleidelijke blik op wat een elektrische G-Klasse zal bieden.

Meer dan alleen een concept, Mercedes gaat verder door de Concept EQG "bijna in productie" te noemen, dus het is waarschijnlijk dat wat we hier bekijken dicht in de buurt komt van wat er van de lopende band zal rollen.

Aan de buitenkant heeft Mercedes de iconische rechthoekige vorm van de G-Klasse behouden, dus het is meteen herkenbaar, maar het bevestigt ook dat het concept het ladderframe behoudt waarop de carrosserie is gebouwd.

De batterijen zijn in dat ladderframe verpakt om het zwaartepunt laag te houden, en hoewel de details tot een minimum worden beperkt, onthult Mercedes dat er vier motoren zijn, één om elk wiel aan te drijven, terwijl er ook een reductiekast met twee snelheden is , zodat u hem effectief in het lage bereik kunt plaatsen om offroad-prestaties te garanderen.

Er is geen woord over het bereik, de batterijcapaciteit of het vermogen - maar we vermoeden dat alles behoorlijk verbluffend zal zijn, aangezien de G-Klasse over het algemeen wegkwijnt aan het luxe einde van het offroad-segment.

Wat we wel zien zijn 22 inch gepolijste aluminium wielen, de EQ-grille aan de voorzijde - gedecoreerd en verlicht - en een lockbox op de achterdeur.

Deze lockbox is geen reservewiel, in plaats daarvan zegt Mercedes dat het een geweldige plek is om de oplaadkabel te bewaren voor gemakkelijke toegang.

"We reizen de toekomst in met de nieuwe EQG! Deze auto belichaamt de fusie van ultramoderne offroad-capaciteiten met het begin van elektrische mobiliteit waar we allemaal naar moeten streven", zegt Gorden Wagener, hoofd ontwerpfunctionaris Daimler Group.