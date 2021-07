Elektrificatieplannen van Mercedes onthullen Vision EQXX met een bereik van 1000 km, in première in 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz heeft zijn elektrische plannen uitgewerkt en een van de krantenkoppen wordt genomen door de Vision EQXX. Het doel van deze elektrische auto is om meer dan 1000 km per lading te halen, met de mogelijkheid om meer dan 6 mijl per kWh af te leggen.

Als je de wiskunde doet, zou je, om het beoogde bereik van 620 mijl af te leggen, kijken naar het bereiken van meer dan 6 mijl per kWh en een grote batterij gebruiken om daar te komen. De Mercedes EQS heeft al een batterij van 108 kWh, maar als Mercedes de efficiëntie van de auto kan verhogen, kan een kleinere (dwz lichtere en goedkopere) batterij worden gebruikt.

De divisie Mercedes-Benz F1 High Performance Powertrain werkt aan het project, met als streefdatum 2022 voor de wereldpremière van de auto. Het belangrijkste om op te merken over dit cijfer is dat Mercedes dit wil kunnen bereiken bij het rijden "met normale rijsnelheden op de snelweg".

Terwijl sommige elektrische autos 5+ mijl per kWh teruggeven als ze voorzichtig met lagere snelheden rijden, is het een grotere uitdaging als je eenmaal op de snelweg bent - dus we verwachten iets dat zijnodynamisch echt efficiënt zal zijn.

Verderop heeft Mercedes bevestigd dat er tegen 2022 een elektrische auto zal zijn in elk segment dat Mercedes bedient.

In 2025 gaat Mercedes drie elektrische platforms lanceren: MB.EZ voor middelgrote en grote autos, AMG.EZ voor prestatieautos en VAN.EA voor bestelwagens en bedrijfsvoertuigen. Het spannende hier zijn de AMG-ambities die Mercedes heeft.

Dit gaat allemaal hand in hand met plannen om acht nieuwe gigafabrieken voor batterijproductie te bouwen, bovenop de overname van het in het VK gevestigde YASA, een bedrijf dat gespecialiseerd is in axiale-fluxmotoren.

Voor degenen die een elektrisch Mercedes-model willen kopen, is het nieuws van Plug & Charge misschien wel het meest praktisch interessante deel van het nieuws. Dit systeem maakt zijn debuut op de Mercedes EQS in 2021, met de belofte dat je kunt "inpluggen, opladen en loskoppelen zonder dat er extra stappen nodig zijn voor authenticatie en betalingsverwerking."

Dat lijkt veel op de ervaring die Tesla biedt , waarbij alles door de auto wordt afgehandeld als je verbinding maakt met een Supercharger, zonder dat je apps, betaalkaarten of iets anders nodig hebt.

Mercedes blijft zeggen dat het tegen 2030 volledig elektrisch zal zijn in markten die het toelaten - en nu hebben we een beter idee van hoe MB daar zal komen.

Apple CarPlay uitgelegd: iOS meenemen op de weg Door Britta O'Boyle · 7 juli 2020 Een gedetailleerd overzicht van hoe Apples CarPlay werkt, met uitleg over onder meer het gebruik van Google Maps, het verzenden van berichten en het