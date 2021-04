Mercedes EQB is een elektrische SUV met een 7-zitsoptie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De elektrische overgang van Mercedes verloopt met een hoog tempo, waarbij de EQB zich aansluit bij de EQC die dingen begon, de EQA die eraan voorafging en de EQS die onlangs ook zijn debuut heeft gemaakt .

Wat waarschijnlijk uw aandacht zal trekken aan de EQB, is de optie voor twee extra passagiers als derde rij. Hoewel niet ongebruikelijk in SUVs, zijn er niet veel elektrische opties - hoewel het de moeite waard is te vermelden dat Tesla zeven zitplaatsen biedt in zowel de Model S als de Model X.

De lancering van de EQB sluit aan bij Auto Shanghai 2021, waarbij China een grote Mercedes is en een grote vraag naar puur elektrisch.

De optie met zeven zitplaatsen betekent dat dit rechtstreeks naar gezinnen is gericht, leunend op de erfenis van boxy offroaders die afkomstig zijn van de Mercedes G Wagon, wat resulteert in veel ruimte - zelfs als het uiterlijk niet zo gestroomlijnd is als sommige rivalen.

De bagageruimte van 495 (vijfzitter) of 465 (zevenzitter) is vergelijkbaar met enkele van de compacte modellen die we elders hebben gezien. Aangezien dit een lancering in China is, is er een specifiek model voor China (met standaard zeven zitplaatsen, tot AMG Line met 215 kW).

In Europa zullen er opties zijn voor motoren voor (standaard) of voor en achter. De batterij heeft een bruikbare capaciteit van 66,5 kWh, terwijl de motoropties kunnen oplopen tot meer dan 200 kW. Opladen wordt aangeboden tot 100 kW.

Het interieur volgt wat we hebben gezien van recente Mercedes-modellen met een breed scala aan displays met de MBUX-interface om u onderweg verbonden te houden.

De Mercedes EQB is gepland om later in 2021 in Europa te lanceren en in 2022 in de VS te landen.

Geschreven door Chris Hall.