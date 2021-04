Mercedes EQS bepaalt de S Klasse-norm voor luxe elektrische autos

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mercedes heeft de covers van de Mercedes EQS getrokken, waardoor we een luxe elektrische auto hebben die de S-badge waardig is. Mercedes zei het bij de online lancering als S-Klasse-kwaliteit.

Het is de eerste Mercedes die vanaf de grond af is ontworpen als een elektrische auto, op een nieuw speciaal elektrisch platform, waarbij Mercedes graag de groene referenties van de auto wil pushen, terwijl de productie ook CO2-neutraal is.

De S-Klasse is lange tijd de voorkeur geweest voor diegenen die in luxe willen reizen, met evenveel plezier op de achterbank als op de voorkant. De EQS zet dat voort en we zijn er zeker van dat dit de auto zal worden om in te zien voor beroemdheden en politici die aankomen bij officiële evenementen.

Er is een nieuwe look aan de EQS, met een nieuw ontwerp dat Mercedes vergeleek met een bullet train, met een echt aerodynamisch profiel. Het interieur van de EQS was al te zien, inclusief het enorme MBUX-display binnenin, net zo relevant aan de achterkant als aan de voorkant.

Er zit veel kracht achter dat MBUX-systeem, met gemakkelijke toegang tot alles wat je maar wilt, zodat je op de passagiersstoel kunt zitten en een film kunt kijken, niet alleen achterin. Er is ook autonomie op niveau 2, dus met een druk op de knop neemt de EQS de besturing over, zodat je wat meer kunt ontspannen.

Er is een toonaangevende binnenruimte om u comfortabel te houden in het luxueuze interieur.

Voor de 108 kWh-batterij noemt Mercedes een actieradius van 770 km - meer dan 400 mijl - terwijl hij tot 200 kW oplaadt om u op de weg te houden. Hier is een overzicht van de modellen die als eerste worden aangeboden:

EQS 450+ - 245kW, achterwielaandrijving, 0-100 km / u 6,2 sec

EQS 580 4MATIC - 385 kW, AWD, 0-100 km / u 4,3 sec

Er zal in de toekomst een prestatieversie van 560 kW zijn, terwijl er ook een 90 kWh-versie zal zijn. Niet alle modellen zullen in alle regios verkrijgbaar zijn - de EQS 450+ is bijvoorbeeld het enige model dat Mercedes van plan is in het VK aan te bieden.

Om u te helpen overtuigen, krijgen degenen die voor de EQS kiezen een jaar gratis opladen van het Ionity-netwerk.

De Mercedes EQS zal eind zomer 2021 te koop zijn, met leveringen naar verwachting tegen het einde van 2021.

Geschreven door Chris Hall.