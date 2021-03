Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz heeft zijn aanstaande volledig elektrische luxe sedan gepest voordat deze op 15 april 2021 officieel werd onthuld.

De Mercedes EQS wordt het topmodel van het merk en wordt daarom geleverd met een hele reeks technologische tovenarij - niet in de laatste plaats het MBUX Hyperscreen OLED-display dat over het hele dashboard loopt.

Eerder onthuld in januari , heeft het 56-inch scherm en systeem zijn eigen octa-core-verwerking, 24 GB RAM en gebruikt AI om de ervaring te stimuleren. Het kan worden opgesplitst in meerdere afzonderlijke vensters over een breedte van 141 cm.

Het hele scherm is bedekt met Cornings Gorilla Glass en is aanraakgevoelig.

Mercedes-Benz heeft afbeeldingen vrijgegeven van het interieur van de EQS om precies te laten zien hoe het eruit ziet. Er zal nog een andere optie beschikbaar zijn, met "zwevende" tablet-achtige beeldschermen voor diegenen die iets conventioneler (en minder duur, raden we) willen.

Naast het dashboard heeft de fabrikant onthuld dat er een Burmester surround sound-systeem met 15 luidsprekers in de auto zal zijn. Het zal in staat zijn tot een audio-output van 710W.

Er zal ook sfeerverlichting zijn en eigenaren kunnen het type stuurhoes kiezen dat ze verkiezen.

"Met onze EQS hebben we een compleet nieuwe, toekomstige generatie luxeautos gecreëerd", aldus Gorden Wagener, Chief Design Officer van de Daimler Group.

"Gebaseerd op onze stijl van sensuele puurheid, creëren we verlangen door een prachtig verleidelijke sculptuur te combineren met de meest vooruitstrevende proporties. Belangrijke kenmerken zoals het one-bow-ontwerp en een holistisch geïntegreerde, sterk gereduceerde en naadloze styling geven de EQS zijn sportieve en vooruitstrevende uitstraling. Dat is wat het onderscheidt van alle andere voertuigen die we ooit hebben gemaakt - dat maakt onze EQS zo buitengewoon. "

Geschreven door Rik Henderson.