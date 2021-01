Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz heeft een enorme, lange display bedacht die zich over de hele voertuigcabine uitstrekt. Het heet MBUX Hyperscreen. De autofabrikant onthulde de 56-inch MBUX Hyperscreen voor zijn EQS EV.

Hyperscreen toont het instrumentenpaneel, het infotainment en het passagiersdisplay in een enkel OLED-paneel bedekt met antireflecterend Gorilla Glass. Het kan de helderheid automatisch aanpassen via een camera en lichtsensor en wordt aangedreven door een acht-core CPU in combinatie met 24 GB RAM.

Er is zelfs een kunstmatige intelligentielaag ingebakken in de weergave-ervaring.

"Het weergave- en bedieningsconcept past zich volledig aan de gebruiker aan en geeft gepersonaliseerde suggesties voor tal van infotainment-, comfort- en autofuncties", legt Mercedes uit. "Dankzij de zogenaamde zero-layer hoeft de gebruiker niet door submenus te scrollen of spraakopdrachten te geven. De belangrijkste applicaties worden altijd situationeel en contextueel aangeboden".

Van het kennen van uw massagevoorkeur tot suggesties voor de takenlijst, de MBUX Hyperscreen kan automatisch acties, informatie en algemene taken aanbieden die relevant zijn. Helaas is Mercedes niet duidelijk geweest wanneer zijn luxeauto, de EQS, beschikbaar zal zijn met MBUX Hyperscreen na een algemene doelstelling voor 2021. Maar de teaser op CES 201 heeft ons zeker enthousiast gemaakt.

Bekijk onze samenvatting voor meer CES 2021-aankondigingen .

Geschreven door Maggie Tillman.