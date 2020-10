Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz zal binnenkort samenwerken met het smart home-platform van Samsung, waardoor u meer mogelijkheden krijgt in een van zijn voertuigen.

Volgens een persbericht van Samsung is de Duitse autofabrikant van Daimler AG een partnerschap aangegaan met Samsung om van zijn nieuwste luxe autos - te beginnen met de S-Klasse in 2021 - volwaardige smart home-controllers te maken. Met een Mercedes-Benz S-Klasse- auto die Samsung SmartThings ondersteunt, kunt u de meeste van uw smarthome-apparaten bedienen via de eigen stemassistent MBUX van de autofabrikant.

"Hey Mercedes staat op het punt een stuk slimmer te worden nu het zich aansluit bij s werelds grootste IoT-ecosysteem", kondigde Samsung aan. Het bedrijf zei dat je de lichten uit kunt doen, je deuren kunt vergrendelen, de thermostaat kunt aanpassen, je beveiligingssysteem kunt instellen en de garagedeur kunt sluiten - allemaal vanuit je S-Klasse-auto.

Houd er rekening mee dat Samsung op CES in januari voor het eerst onthulde dat het de SmartThings-app wilde laten werken met de meeste nieuwe autos in de VS. Tegelijkertijd gebruiken autofabrikanten zoals Subaru en Tesla EveConnect, waarvoor een betaald abonnement vereist is. , om bestuurders smart home-mogelijkheden te bieden.

In tegenstelling tot die, zal de aanpak van Mercedes-Benz en Samsung een native ervaring zijn, en ook een makkie om in te stellen en te gebruiken.

Geschreven door Maggie Tillman.