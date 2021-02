Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je denkt aan "plug-in hybride", neigt je geest waarschijnlijk niet naar supercars. Maar McLaren is hier om tegen de trend in te gaan met Artura - zijn eerste PHEV-supercar.

Met een twin-turbo V6-motor en 92 pk sterke elektromotor, gecombineerd tot maar liefst 671 pk in totaal, wat een topsnelheid van 205 mph en een 0-100 km / u van 3 seconden stilstand betekent.

Artura luidt een nieuw tijdperk in voor McLaren. Hij zwaait niet alleen de typische V8 vaarwel - zoals je zult vinden in de 720S - het is ook de eerste McLaren die ook een batterij huisvest (in ieder geval buiten het Formule E-team).

Niet dat het een enorm ruime batterij is: met 7,4 kWh levert hij het gebruikelijke bereik van 30 kilometer op batterijen dat je van veel plug-in hybride voertuigen kunt verwachten.

We vermoeden echter echt dat dit het omslagpunt markeert voor toekomstige McLaren en zijn voortdurende wending naar elektrificatie. Het reële bereik op alleen elektrisch zal niet al te groot zijn, de uitstoot van die 3-liter V6 zal ook niet laag zijn bij de Toyota Prius.

Nee, het wordt de springplank naar een volledig elektrische McLaren-sportwagen - iets om naar de Porsche Taycan te kijken en je schouders op te halen, en wat een indrukwekkend zou dat kunnen zijn.

De McLaren Artura is nu beschikbaar voor pre-order, met prijzen vanaf £ 185.000. Wat, hoewel geen klein bedrag, eigenlijk minder is dan de oorspronkelijke vraagprijs van een 720S.

Geschreven door Mike Lowe.