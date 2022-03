Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Mazda CX-60 SUV introduceert een nieuwe gezichtsherkenningstechnologie voor het Japanse merk, waarmee de zitpositie van de bestuurder kan worden geautomatiseerd. Het stuur en de stoel kunnen zelfs uit de weg worden geschoven om het in- en uitstappen nog gemakkelijker te maken.

Het Driver Personalisation System, zoals het wordt genoemd, gebruikt een ingebouwde camera om de ogen van de bestuurder te detecteren en kan vervolgens automatisch "de stoel, het stuur, het head-up display [HUD] en de buitenspiegels aanpassen aan de ooglijn van de bestuurder voor een voorgesteld optimaal rijgedrag positie", aldus Mazda. Slim!

Het systeem gaat ook verder dan alleen zitplaatsen, met de mogelijkheid om maximaal zes bestuurders te herkennen en een groot aantal instellingen aan te passen die verder gaan dan alleen zitplaatsen. Mazda zegt dat "meer dan 250 aanpassingen en instellingen die in de auto zijn opgeslagen" zijn gewijzigd, wat betekent dat je favoriete airconditioning, audio-instellingen en dergelijke ook automatisch worden aangepast aan je voorkeuren.

Het Driver Individualiseringssysteem is echter niet standaard in alle CX-60-modellen, je moet de Homura- of Takumi-uitrustingsniveaus kiezen, anders kost het £ 1.400 extra als onderdeel van het Comfort Pack voor degenen die het item kopen Exclusief Line-afwerking.

Alle CX-60-modellen zijn plug-in hybride (PHEV), met een ingebouwde batterij van 17,8 kWh die tot 63 mijl bereik kan leveren zonder uitstoot. Voor veel pendelaars zal dat een acceptabel evenwicht zijn tussen volledig alleen op elektriciteit vertrouwen en gemakkelijker beschikbare brandstof bij de hand hebben voor langere reizen.

Zoals bij elke hybride kan de combinatie van elektromotor en verbrandingsmotor - hier 100 kW en 2,5-liter viercilinder - bijdragen aan het beschikbare vermogen en de soepelheid, niet alleen aan de uitstoot.

De technologie stopt niet bij het Driver Personalisation System, met een 360-graden camera die de eerste keer is dat Mazda dergelijke technologie presenteert - als je sowieso het Convenience Pack (£ 1.000) koopt - en de mogelijkheid om een bovenaanzicht van de auto om u bewust te maken op het 12,3-inch middendisplay van de auto.

De Mazda CX-60 PHEV is nu te bestellen vanaf £ 43.950 in het VK. De Homura-trim is vanaf £ 46.700, terwijl Takumi de startprijs tot £ 48.050 brengt.

Geschreven door Mike Lowe.