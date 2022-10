Maserati GranTurismo keert terug, deze keer met een 100% elektrische Folgore-variant

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Maserati heeft de GranTurismo aangekondigd, de terugkeer van de sportieve coupé die in de loop der jaren vele iteraties heeft gekend, maar nu met de optie voor 100 procent elektrische aandrijving.

Folgore is de naam die Maserati aan zijn elektrische voertuigen geeft en de nieuwe GranTurismo Folgore komt naast de Modena- en Trofeo-versies te staan, beide aangedreven door een 3-liter V6-motor, zoals je zou verwachten.

Maar met de Folgore slaat Maserati een nieuwe weg in en creëert het iets unieks voor wie op zoek is naar een high-end elektrische sportwagen. Aangezien dit de GranTurismo is, heeft hij slechts twee deuren, maar er zijn vier zitplaatsen en de lange, lage carrosserie is ontworpen om sportief en comfortabel te rijden.

Het ontwerp is uniek ten opzichte van dat van de Porsche Taycan: Maserati gebruikt geen vlakke vloer.

In plaats daarvan heeft het accupakket meer de vorm van een T en past het in de carrosserie die het deelt met de verbrandingsmodellen. Het resultaat is dat de passagiers lager kunnen zitten en het interieur het behaaglijke gevoel behoudt dat je van een sportwagen verwacht, terwijl de geweldige gewichtsverdeling behouden blijft.

De accu biedt 92,5kWh energie en ondersteunt snelladen tot 270kW, waardoor je in slechts 5 minuten 100km bereik hebt. Maserati zegt dat je ongeveer 280 mijl bereik krijgt.

Het is een 800V systeem dat drie 300kW motoren aandrijft, één aan de voorkant en twee aan de achterkant. Dit zijn door Maserati ontworpen motoren, en omdat er twee motoren achter zijn, krijg je het voordeel van torque vectoring, waarbij het koppel van de achterwielen individueel kan worden geregeld.

Het is een vierwielaandrijving die een tijd van 0-62 km/u haalt in 2,7 seconden, met een topsnelheid van 240 km/u.

Maserati is geobsedeerd door geluid en zonder die V6-motor krijgt de Folgore een synthetisch geluid op maat, met externe en interne luidsprekers die de sfeer versterken.

Afgezien van de sportieve prestaties koopt u Maserati-kwaliteit, want de auto's zien er aan de buitenkant ongeveer hetzelfde uit, hoewel de Folgore zich onderscheidt door details als het donker koperen logo en de tekst.

Het interieur is strak en modern, waarbij de Folgore gebruik maakt van een reeks gerecyclede en duurzame materialen - met lichte of donkere interieuropties.

Er is een 12,3-inch centraal display en een 8,8-inch comfortdisplay, terwijl er ook een 12,2-inch digitaal dashboard is dat rond de achterkant van het stuurwiel loopt. Er is ondersteuning voor draadloos Apple CarPlay en Android Auto, evenals een heads-up display - en in het midden de Maserati Digital Clock.

Deze klok vervangt het vermoeide oude analoge model dat sommige auto's bieden, om nuttiger te zijn en je niet alleen de tijd te laten zien, maar ook in staat om belangrijke dingen weer te geven - zoals dat je bent aangesloten op een oplader.

Er komt ondersteuning voor spraak via het Hey Maserati commando, en een digitale achteruitkijkspiegel geeft je een onbelemmerd zicht.

Over prijzen en beschikbaarheid wordt nog niets gezegd, maar dit lijkt een spannende stap voorwaarts voor het Italiaanse erfgoedmerk.

Geschreven door Chris Hall.