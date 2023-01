Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - LG Display, de scherm R&D tak van de grote Koreaanse fabrikant, heeft deze CES een paar nieuwe technologieën onthuld - meestal gebaseerd op OLED. We hebben OLED-concepten gezien voor mobiele apparaten en een nieuw, veel helderder OLED-paneel voor tv's. Nu richt het zijn aandacht op auto's.

Het bedrijf demonstreert schermtechnologie waarvan het hoopt dat die wordt gebruikt in toekomstige EV's, niet in de laatste plaats autonome voertuigen.

Dit omvat een 18-inch verschuifbare OLED voor auto's die uit het zicht in het plafond wordt opgeborgen, maar naar beneden wordt uitgeschoven wanneer dat nodig is - hetzij voor passagiers achterin, hetzij voorin terwijl de auto zelf rijdt.

Bovendien zou de ontwikkeling van transparante OLED-technologie door het bedrijf kunnen resulteren in ramen waar je doorheen kunt kijken maar die ook inhoud tonen wanneer dat nodig is. In de CES-conceptzone werd een 55-inch versie gedemonstreerd.

Er was ook een 57-inch scherm te zien met LG's LTPS LCD-technologie, dat het hele dashboard bedekt, en een 12,3-inch brilloze 3D LCD-cluster dat de bestuurder real-time weginformatie toont.

Andere technologieën voor auto's waaraan het bedrijf heeft gewerkt, zijn Tandem OLED, dat twee OLED-lagen gebruikt om de helderheid en duurzaamheid te verhogen, en nieuwe P-OLED-panelen.

De geavanceerde P-OLED-schermen maken gebruik van de Tandem OLED-technologie met een plastic substraat en verbruiken veel minder stroom en wegen veel minder.

Ten slotte introduceert LG Display de ATO-technologie (Advanced Thin OLED) die de dikte van een OLED-paneel met 20% vermindert.

Geschreven door Rik Henderson.