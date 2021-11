Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Renault Megane E-Tech Electric zal LG s nieuwe In-Vehicle Infotainment (IVI) systeem debuteren. Het systeem is ontwikkeld door LG in samenwerking met Renault en is gebaseerd op Android 10 . LG zegt dat het IVI-systeem het eerste op Android 10 gebaseerde systeem is dat gecertificeerd is door Google Automotive Services.

Het platform belooft gemakkelijke toegang tot Google- apps zoals Google Assistant , Google Maps en Google Play via het enorme 24-inch centrale display van de nieuwe Megane. LGs focus voor het IVI-systeem ligt op het bieden van de meest handige gebruikerservaring en het zo aangenaam mogelijk maken van autoreizen.

De aanstaande Megane E-Tech Electric is de grootste elektrische auto van Renault tot nu toe en lijkt op te vallen met de VW ID3 , de Tesla Model 3 en de Kia EV6 . De Megane E-Tech komt in een aantal varianten met tot 218 pk en een bereik van 470 km.

"Ons nieuwe IVI-systeem voldoet niet alleen aan de groeiende vraag naar stabiele, geavanceerde en gebruiksvriendelijke softwareplatforms voor autos, maar overtreft deze ook", zegt Dr. Kim Jin-yong, president van LG Vehicle Component Solutions Company, in een verklaring aan Pocket-lint. .

We krijgen onze eerste smaak van het nieuwe LG IVI-systeem wanneer de Renault Megane E-tech Electric wordt gelanceerd. Het is momenteel ingesteld om in februari 2022 in de uitverkoop te gaan en de prijzen zijn nog niet bevestigd.