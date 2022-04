Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lexus heeft de deksels van de nieuwe Lexus RZ getrokken, een nieuwe volledig elektrische SUV die is ontworpen om een premium elektrische auto-ervaring te bieden. Het nieuwe model is vanaf de basis ontworpen als een elektrische auto - er zijn geen verbrandingsversies van dit model.

Hij is gebaseerd op het e-TNGA-platform - hetzelfde als de Toyota bZ4X en de Subaru Solterra - met de batterij in de vloer onder de passagierscabine.

Hij zal vierwielaandrijving hebben, met behulp van een nieuw DIRECT4-systeem, met een paar e-Axles. Dit betekent dat er een motor, overbrenging en de ECU tussen de wielen zitten voor directe controle. Er is een 150kW motor op de vooras en een 80kW motor op de achteras.

De accucapaciteit bedraagt 71,4kWh. Lexus heeft de oplaadtijden voor de accu niet bevestigd, maar we weten dat 150kW opladen wordt ondersteund op dit platform, dus het zou kunnen dat dit ook zo is. De enige opgegeven actieradius tot nu toe is "meer dan 400 km" (250 mijl).

De opgegeven prestaties zijn 0-62 mph in 5,6 seconden.

Een blik op het design en je ziet meteen dat het een Lexus is, hoewel de neus een beetje is opgevuld zonder al die lucht voor de koeling te hoeven aanzuigen. Hij ziet er strak uit met een interessante gedeelde achterdakspoiler die voor een unieke look zorgt.

Ook uniek is de optie voor het One Motion Grip stuurwiel in plaats van een conventioneel stuurwiel. Dit draagt bij aan het futuristische uiterlijk, en is een "steer by wire" systeem. Volgens Lexus kost het minder moeite om met het stuurwiel te sturen, wordt draaien met de hand vermeden en is er beter zicht op het display van de bestuurder.

Hoe bestuurders zo'n fundamenteel aspect van de autobesturing precies zullen opvatten, valt nog te bezien - maar het is optioneel en we weten niet waar het beschikbaar zal zijn.

Elders is het interieur rond de bestuurder ontworpen, met een centraal 14-inch display en een eenvoudige draaiknop om de rijmodus te selecteren, in een verder modern design.

Er is de optie voor een dimbaar panoramadak, terwijl er rond de knieën stralingsverwarmers zijn om het comfort van de voorste passagiers te verbeteren.

Met zijn afmetingen lijkt het erop dat de Lexus RZ de concurrentie aangaat met Hyundai Ioniq 5, Audi Q4 e-tron of Kia EV6.

De orderboeken voor de Lexus RZ zijn nu geopend en vragen om een aanbetaling van £500 (in het Verenigd Koninkrijk). De definitieve prijs moet nog worden bevestigd, maar het ziet eruit als een interessante aanvulling voor de Lexus-familie.

Geschreven door Chris Hall.