Hoe kan ik de lancering van de Lexus RX live online volgen? Nieuwe volledig elektrische SUV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lexus is niet nieuw op het gebied van elektrische auto's. We zagen eerder al de Lexus UX 300e, gebaseerd op de Lexus UX die ook als hybride leverbaar was, maar de lancering van de Lexus RZ zal een nieuw hoofdstuk inluiden als Lexus een specifiek elektrisch model lanceert.

Het wordt een SUV - zoals de meeste auto's van Lexus - en je kunt de lancering op 20 april 2022 meemaken.

Hier is alles wat je moet weten.

De lancering van de Lexus RX vindt plaats op 20 april 2022 om 11:00 BST. Hier zijn de internationale tijden:

San Francisco - 03:00 PDT

New York - 06:00 EDT

Londen - 11:00 BST

Berlijn - 12:00 CEST

New Delhi - 15:30 IST

Tokio - 19:00 JST

Sydney - 20:00 AEST

Lexus heeft bevestigd dat het de Lexus RZ online zal onthullen en dat het de lancering zal streamen op YouTube. We hebben de video bovenaan deze pagina voor u ingesloten zodat u de actie kunt volgen. Of ga naar de speciale website van Lexus.

De nieuwe Lexus RZ krijgt de naam Lexus RZ 450e en wordt omschreven als "de eerste specifieke Lexus BEV". Hij zal gebouwd worden op het e-TNGA platform dat ook gebruikt wordt voor de Subaru Solterra en de Toyota bZ4X.

Morgen wordt ons eerste volledig elektrische model, de gloednieuwe #LexusRZ 450e, onthuld. pic.twitter.com/daN2oim8j8- Lexus UK (@LexusUK) 19 april 2022

TomTom Go-navigatie-app is een premium mobiele navigatie-app voor alle bestuurders Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Deze briljante app is de perfecte manier om tijdens het rijden te navigeren.

Het exterieur lijkt typisch Lexus te zijn, maar nauw verwant aan die broer en zus. Het interieur hebben we nog niet gezien, maar ook hier verwachten we dat het in de lijn van eerdere Lexus-modellen zal liggen.

Aangezien hij gebruik maakt van het e-TNGA-platform, verwachten we een 71,4 kWh batterij met een actieradius van ongeveer 330 mijl. We verwachten configuraties met voor- of vierwielaandrijving en 150 kW opladen, hoewel deze details nog moeten worden bevestigd.

Geschreven door Chris Hall.