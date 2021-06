Lexus NX 450+ is de eerste plug-in hybride van het luxemerk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lexus heeft een update aangekondigd voor de Lexus NX , zijn middelgrote SUV. Zoals gebruikelijk voor Lexus is het een hybride setup, maar met het 450+ model stapt Lexus ook voor het eerst over op plug-in hybride.

De Lexus NX 450+ heeft een 2,5-liter benzinemotor en een batterij van 18,1 kWh, een van de grootste die je in een PHEV-auto zult vinden. Dat kan hem volgens Lexus een actieradius van 40 mijl geven op puur elektrisch.

Terwijl de motor de voorwielen aandrijft, is er een elektromotor om de achterwielen aan te drijven voor een opstelling met vierwielaandrijving. Je krijgt er 302 pk uit en een tijd van 0-100 km/u van iets meer dan 6 seconden.

Lexus wil erop wijzen dat wanneer de batterij leeg raakt, de NX 450+ niet alleen verandert in een voertuig met een normale verbrandingsmotor, maar zal werken als een hybride model, met een grotere efficiëntie dan zijn rivalen.

De NX 450+ is de held van de nieuwe modellen, maar zijn ook reguliere hybride modellen (of zelfopladende hybride zoals Lexus het graag noemt), waaronder de 350h. Hierdoor kun je hem niet aansluiten, dus het is echt een update voor het oudere NX-model.

De 350h claimt een tijd van 0-100 km/u van 7,7 seconden met 239 pk, dus beide modellen zijn behoorlijk krachtig. Verschillende versies zullen beschikbaar zijn in verschillende regios, waarbij de VS ook niet-hybride opties krijgen.

Dit is over het algemeen een nieuwe NX, waarbij 95 procent van de onderdelen nieuw is. Het heeft echter nog steeds die SUV-aantrekkingskracht, en het is iets gegroeid, langer, breder en groter dan het model dat het vervangt.

Er is een geheel nieuw interieur, met een nieuw infotainmentsysteem, ontworpen om beter te zijn afgestemd op de behoeften van de bestuurder, met een Lexus stemassistent die wordt geactiveerd wanneer je "Hey Lexus" zegt.

Er zal standaard een 9,8-inch interieurdisplay zijn, uit te breiden tot 14 inch op topmodellen.

Een interessant detail is dat er een nieuwe digitale deurvergrendeling is, waardoor het soepeler gaat wanneer je de deur opent en uitstapt. Deze is gekoppeld aan het dodehoekdetectiesysteem, zodat je de deuren niet opent in het pad van een tegemoetkomende auto of fietser.

De nieuwe Lexus NX moet in 2021 worden uitgerold en de productie start in het derde kwartaal. Prijzen worden nog bekend gemaakt.

Geschreven door Chris Hall.