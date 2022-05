Nieuwe Range Rover Sport belooft 70 mijl elektrisch bereik van zijn plug-in hybride

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Land Rover heeft de nieuwste Range Rover Sport in de familie onthuld. Hij is volledig opnieuw ontworpen, staat op een nieuw platform - MLA-Flex - en belooft efficiënter, dynamischer en actueler te zijn.

De Range Rover Sport is altijd populair geweest en wordt gezien als een meer toegankelijk model dan de Range Rover, die vaak wordt gezien als het domein van royals en VIP's. De Range Rover Sport, ooit geteisterd door zijn perceptie als voetballersauto, is net iets praktischer dankzij zijn compactere bouw.

Dit nieuwe model beschikt echter over 20 mm meer beenruimte achterin en 15 mm meer knieruimte, zodat het interieur ruimer aanvoelt.

Het is een auto die meer op de bestuurder is gericht dan de grotere Range Rover, terwijl hij toch veel van dezelfde verfijning biedt - u kunt de achterzetels achterover leunen, er is premium afwerking, inclusief het gebruik van veel gerecyclede materialen.

Er is de optie voor niet-lederen zetels, zoals de "ultra-stof" die echt weelderig is, alsook textielpanelen op het interieur, die een afwerking geven die een beetje doet denken aan high-end audioproducten.

Aan de buitenkant is het design meteen herkenbaar, met die scheiding tussen dak en schouderlijn, met een vlakke afwerking van de ruiten voor een strakkere look langs de zijkanten. Ook de achterzijde is vanuit designoogpunt opgepoetst, zodat de Sport er beter en moderner uitziet en u voor u uit ziet racen.

Bij de introductie is er geen batterijversie van de Range Rover Sport - die komt pas in 2024 - maar er zijn wel een paar fatsoenlijke plug-in hybrides in de top van het gamma. Alleen het P530 V8-benzinemodel zal het nakijken hebben, er komt een P440e en een P510e - de getallen verwijzen hier naar de gecombineerde paardenkrachten.

De plug-in hybride configuratie is goed voor 70 mijl puur elektrisch rijden, het dubbele van de typische elektrische actieradius voor een PHEV. Dat betekent dat hij echt praktisch zal zijn voor dagelijks gebruik, waarbij veel kan worden gereden zonder enige uitstoot - maar dan met voldoende bereik en vermogen voor langere ritten.

Uniek is dat hij geschikt is voor gelijkstroom snelladen, waar de meeste PHEV's alleen geschikt zijn voor langzamere wisselstroom snelladen - zodat u de batterij kunt bijvullen aan een snellader wanneer u stopt voor een kopje koffie.

Uiteraard behoudt de Range Rover Sport zijn terreincapaciteiten, nu versterkt met vierwielbesturing, terwijl het nieuwe platform 35 procent stijver is dan dat wat hij vervangt. Dynamische luchtvering houdt het rijgedrag soepel en de banden in contact met de grond, terwijl de Range Rover Sport tot 900 mm diep in het water kan baden.

Er is volop technologie in het interieur, niet alleen om u veilig op de weg te houden, maar ook om de verfijning te verhogen. Met microfoons in de wielkasten is er een ruisonderdrukkingssysteem om een gevoel van sereniteit in het interieur te behouden - maar u hoort de motor nog steeds als u uw voet op de vloer zet.

Er is luchtfiltering om de lucht in de cabine schoon en fris te houden, terwijl er ook connectiviteit en ingebouwde Alexa is, naast Android Auto of Apple CarPlay op het Pivi Pro-systeem, dat loopt via het centrale 13,1-inch display.

Meridian heeft de Range Rover Sport voorzien van een systeem met 29 luidsprekers, inclusief luidsprekers in de hoofdsteunen, voor een volledig meeslepend en hoogwaardig geluid, ongeacht waarnaar u luistert.

Voor wie uit de auto wil stappen, kan de zelfparkeerfunctie ook van buiten de auto bedienen, zodat u de auto in krappe ruimtes kunt wringen.

De nieuwe Range Rover Sport is verkrijgbaar in een reeks aandrijflijnen en uitvoeringen, met tal van opties. De prijzen beginnen bij € 79.125 voor de diesel SE en lopen op tot € 83.330 voor de PHEV SE.

Hij is vanaf nu te bestellen.

Geschreven door Chris Hall.