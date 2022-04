Een kijkje in de elektrische Land Rover Defender van Twisted

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twisted is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ombouwen van Land Rover Defender. Het doel is om de Defender zo goed mogelijk te maken, met behoud van de essentie van wat een Defender is.

Toen de kans werd geboden om langs te komen in de showroom in Kensington in Londen en de zeldzame geëlektrificeerde Defender van dichterbij te bekijken, leek het te mooi om te missen.

We zeggen zeldzaam, want deze Defender EV is niet iets dat massaal wordt geproduceerd. Je kunt er een krijgen - als je ervoor wilt betalen - maar het wordt op bestelling met de hand gebouwd. Charles Fawcett, de oprichter van Twisted, legde ons uit dat ze een paar bestellingen uit het buitenland hadden, dus dit is meer dan alleen een prototype, maar het is waarschijnlijk voorbehouden aan een Defender-fan die een emissievrije versie voor zijn garage wil.

Het is een conversie van een 2015 Defender 90, maar houdt vast aan Twisted's doel van subtiele wijziging. Twisted gaat niet over het verkleden van Defenders om ze er mooi uit te laten zien, dus op het eerste gezicht weet je niet eens dat je naar een EV kijkt.

Natuurlijk zijn er hier veranderingen die gebruikelijker zijn op Twisted's Defenders. Er zijn mooie wielen en dikke banden, merkremmen die je door de spaken van de wielen ziet, evenals een opgewaardeerd interieur.

Dat alles zorgt ervoor dat de Defender EV net iets fijner zit dan een gewone Defender. Hoewel de functionele vorm er hetzelfde uitziet, maken de sportieve stoelen, het gedraaide stuur en de lederen bekleding het een meer premium ervaring.

Zet de motorkap open en je zult de grote veranderingen ontdekken. Er is niet veel te zien, omdat het grotendeels overdekt is, maar er is nu geen verbrandingsmotor. In plaats daarvan is er een 200 kW-motor gekoppeld aan de transmissie en de batterij is voor en achter gesplitst, waarbij ruimte in de motorruimte wordt gebruikt en de brandstoftank aan de achterkant wordt vervangen.

De vuldop is vervangen door een Type 2 stekker , die tot 22kW kan opladen. Dat is niet enorm snel in vergelijking met veel moderne EV's , maar dan probeert deze Defender niet te concurreren met die modellen.

Er is nog steeds een ventilator achter de grille aan de voorkant en dat komt omdat er nog steeds een koelsysteem aanwezig is dat de batterij en de motor kan koelen, en er is een wijziging aangebracht op het bestuurdersdisplay om de motortemperatuur op te nemen. De analoge wijzerplaten blijven behouden, ze zijn gewoon hergebruikt voor hun nieuwe baan in een EV.

Terug naar de motor. Het is een motor van 200 kW en zoals veel van dergelijke conversies heeft Twisted de aandrijflijn van de Defender behouden. Dat betekent dat hij nog steeds hoge en lage verhoudingen biedt en al zijn offroad-vaardigheden behoudt.

Maar dat heeft ook een grote verandering teweeggebracht, want in het originele voertuig zou er een mechanische hendel zijn om te schakelen tussen hoge en lage verhouding en om het differentieel te vergrendelen. Dat moest nu worden vervangen door een digitaal systeem.

Dat betekent dat er knoppen zijn om hem in drive te zetten - inclusief een modusknop - en een display dat sommige van die meer geavanceerde rij-opties aankan.

De aangeboden modi schakelen tussen eco en sport, de eerste biedt regeneratie en de laatste laat het voertuig vrijuit zonder weerstand, dus er is een keuze over hoe dit model rijdt.

De Twisted Defender EV springt achter het stuur en voelt net als elke andere Defender. Het behouden van de lay-out, de ietwat vreemde positie van de handrem bijvoorbeeld, geeft het gevoel dat er niets is veranderd om ze te veranderen - voor het grootste deel is het een wonderbaarlijke handmatige ervaring.

Er is natuurlijk geen gebrom van de motor, geen geur van uitlaatgassen, geen trillingen in de cabine als je inactief bent en rijden met de Defender EV is bijna net zo eenvoudig als het besturen van een andere EV. Maar de dingen hebben meer een Defender-gevoel.

Met dikke banden moet het stuur worden bediend, de pedalen hebben een goede duw nodig in plaats van een zachte aanraking - er is een gevoel dat dit voertuig niets voor je gaat doen.

Het wiebelt over de kapotte wegen en je kunt het geluid van die terreinbanden niet ontwijken en je zou, als je stiller en zachter wilde rijden, kunnen overschakelen naar een iets conventioneler stukje rubber.

Maar om dat te doen zou de Defender wegnemen waarvoor hij is geboren, want in wezen is dit nog steeds die offroad-hardloper - en zelfs na alle conversies is hij nog steeds volledig functioneel in de ruige dingen.

Als je denkt dat je een Defender EV van Twisted wilt, is de prijs £ 225.000 .

Geschreven door Chris Hall.