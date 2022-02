Je kunt nu een volledig elektrische Land Rover Defender krijgen, met een twist

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je trek hebt in een elektrische Defender, verlang dan niet meer naar een elektrische Defender, want Twisted heeft de klassieke Land Rover een elektrische make-over gegeven, zoals alleen Twisted dat kan.

Het in Yorkshire gevestigde Defender-modificatiebedrijf heeft zijn eigen resto-mod EV, waarin alle elektrische componenten zijn ingepakt en de oude verbrandingsmotor is verwijderd om u elektrisch vermogen te geven.

Twisted zegt dat het een volledig modulair systeem is, bestaande uit nieuwe componenten in plaats van te vertrouwen op geborgen gebruikte onderdelen - en dankzij de modulariteit is er het potentieel voor upgrades in de toekomst.

Hij kan worden gemonteerd op de Defender 90, 110 of 130, dus voor wie een unieke elektrische auto wil - met die klassieke Defender-look - is nu je kans.

Het demonstratiemodel van Twisted is de Defender 90 Truck Cab, met een 61 kWh-batterij verpakt in de ruimte die normaal wordt ingenomen door de verbrandingsmotor en de brandstoftanks.

Er is een motor van 200 kW (268 pk) die een koppel van 1200 Nm levert. Twisted zegt dat de offroad-prestaties onaangetast blijven en dat je nog steeds kunt schakelen tussen hoge en lage bereiken, het differentieel vergrendelen en doorwaden tot een diepte van 900 mm.

Het geschatte bereik wordt gegeven als 210 km (ongeveer 130 mijl) en dat is geen enorm bereik volgens de huidige normen; de verandering komt dankzij een 22 kWh Type 2-stekker, dus er is een compromis over hoe ver je realistisch kunt zwerven in deze Land Rover.

Dit is natuurlijk niet zomaar een Defender met ingebouwde elektronica. Dit is een Twisted EV, dus de rest van de auto krijgt ook een complete make-over, met geluiddempende, tapijten, een volledig aangesloten infotainmentsysteem en een digitaal display om delen van de auto te bedienen in afwezigheid van de oude fysieke shifters.

Dat komt bovenop de uiterlijke aanpassingen die het iconische ontwerp van de Defender behouden, terwijl het een lift geeft en het er een stuk moderner uit laat zien.

En veel van deze auto gaat over het uiterlijk en over het behoud van een icoon, want met een coole vraagprijs van £ 225.000 + btw die op dit model wordt geslagen, zal het waarschijnlijk welgestelde fans aanspreken in plaats van degenen die op zoek zijn naar een forens met nuluitstoot.

Geschreven door Chris Hall.