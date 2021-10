Gloednieuwe Range Rover: alles wat u moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jaguar Land Rover heeft de covers van de nieuwe Range Rover - die in 2022 wordt verwacht - gehaald en de nieuwste kijk op zijn luxe SUV onthuld.

"Vaak geïmiteerd en nooit geëvenaard", zegt Massimo Frascella, design director bij JLR, "Range Rover is ongeëvenaard".

Het nieuwe model lijkt voort te bouwen op 50 jaar erfgoed en hoewel het er misschien bekend uitziet, is het allemaal nieuw, zittend op een nieuw platform.

Het nieuwe platform staat bekend als MLA-Flex en vormt de basis voor de nieuwe Range Rover, met een belofte van 50 procent hogere stijfheid en 24 procent minder structuurgeluid.

Hij zal verkrijgbaar zijn met lange wielbasis (LBW) en korte wielbasis (SWB), waarbij het LWB-model de Range Rover voor het eerst in staat stelt zeven zitplaatsen te bieden.

Van het exterieur houdt de Range Rover vast aan een vertrouwde vorm - met dat zacht aflopende dak, in combinatie met de bijna horizontale schouder en de opwaarts aflopende dorpel, waardoor dat glazen huis in het midden overblijft.

Het geheel heeft nu een naadloze kwaliteit, een vermindering van een deel van de uiterlijke drukte voor een slanker uiterlijk, geholpen door de verzonken deurgrepen. Er zijn nog steeds details, zoals de kieuwen, maar deze voelen allemaal beter geïntegreerd in het ontwerp.

Van voren is er geen grote verandering, het is grotendeels vergelijkbaar met de vorige generatie Range Rover met dat grote gezicht, hoewel er een scheiding is tussen lichte en donkere gebieden in het ontwerp - de donkere gebieden die werden gebruikt om alle sensoren te verbergen.

Er zijn ook lichte en donkere gebieden aan de achterkant, met de lichten onzichtbaar geïntegreerd in de donkere gebieden in het ontwerp. Van dichtbij, als de lichten uit zijn, kun je ze niet zien, maar ze schijnen briljant door de donkere afwerking als ze worden aangezet - het is een geweldig effect.

Wat betreft het interieur wil Range Rover een meer verantwoorde spreiding presenteren en alternatieven voor traditioneel leer stimuleren. Er wordt veel gebruik gemaakt van Kvadrat - ook veel gezien op de Velar - terwijl Ultrafabrics een optie is die beweert een veel lagere ecologische voetafdruk te hebben dan leer - het voelt ook geweldig aan.

Ruimte is een belangrijk kenmerk en een van de bepalende principes van de Range Rover, met die LWB-optie, wat betekent dat de achterstoelen echt uitgebreide beenruimte kunnen bieden, meer zoals de business class-cabine in een vliegtuig - vooral op de vierzitter SV (speciale voertuigen) versie, waarbij het midden van de auto een dienbladtafel, bedieningselementen en natuurlijk een koelkast en glazen voor de champagne biedt.

Als u voor de zevenzitter kiest, profiteren die achterstoelen van 41 mm hoger dan die voorin. Het stadionzit-effect betekent dat degenen achterin niet het gevoel hebben dat ze in de kofferbak zijn geduwd, omdat ze nog steeds kunnen zien - en gezien worden.

U hoeft zich ook geen zorgen te maken over hoofden die de achteruitkijkspiegel blokkeren - omdat de digitale spiegel een camera heeft in een van de vinnen bovenop de auto, zodat u altijd kunt zien wat er achter gebeurt.

De achterklep opent naar een grote bagageruimte (wanneer deze niet gevuld is met stoelen), met een inhoud van ongeveer 1061 liter op het vijfzitsmodel. Er is nog steeds een gedeelde achterklep, zodat je de onderste helft naar beneden kunt laten vallen om een platform te vormen zoals bij de originele Range Rover, ideaal om op te zitten terwijl je je rugbylaarzen aantrekt.

Een optionele vloerverdeler kan worden verhoogd om grote en kleine voorwerpen in de bagageruimte van elkaar te scheiden, maar heeft als bijkomend voordeel dat hij ook iets achterover kan worden geschoven om de rugleuning voor een achterbank te worden - met kussens en een plaats om uw champagnefluit te steunen.

Het interieur profiteert ook van Cabin Air Purification Pro, dat de lucht filtert, PM2.5-deeltjes verwijdert en bacteriën en virussen uit de lucht filtert.

Er is nu een zwevend 13,1-inch display in het midden van de auto met haptische feedback voor een positievere aanraakervaring, en de basis voor het Pivi Pro-systeem. Het integreert ook Amazon Alexa en maakt spraakbesturing mogelijk, niet alleen voor de normale vaardigheden van Alexa, maar ook voor veel van de autosystemen.

Met geïntegreerd bedoelen we dat je geen smartphone nodig hebt voor Alexa, het werkt in de auto - je hoeft alleen maar in te loggen op je Amazon-account en verbonden te zijn met internet om alles te laten werken.

Android Auto en Apple CarPlay , beide draadloos worden ondersteund, aangezien er een draadloze oplader van 15 W is voor je telefoon en er zijn talloze oplaadpunten in de auto om apparaten van stroom te voorzien.

Natuurlijk is er de optie voor extra 11,4-inch entertainmentschermen - met bijpassende headsets - voor de achterpassagiers, terwijl het bestuurdersdisplay ook digitaal is.

Er is actieve ruisonderdrukking in de cabine, met een Meridian-geluidssysteem met 35 luidsprekers, inclusief luidsprekers in de hoofdsteunen.

Er is geen volledig elektrische versie bij de lancering - die komt in 2024 - maar er zal een plug-in hybride (PHEV) zijn die een bereik van 100 kilometer belooft vanaf de batterij. Het is maar liefst 38,2 kWh batterij, met een 105 kW motor gekoppeld aan een 3,0 liter Ingenium benzinemotor.

Dat geeft je een gecombineerd vermogen van 510 pk en 700 Nm - met snelheden tot 140 mph, alleen al ondersteund door het elektrische systeem op het topmodel.

Met een grote batterij erin, is het ondersteunen van opladen van 50 kW ook welkom, dus je zou veel van je rit kunnen doen zonder dat je de benzinemotor nodig hebt.

P440e, 3,0 liter zescilinder, 620 Nm

P510e, 510 pk 3,0-liter zescilinder, 700 Nm, 0-62 in 5,6 s

P360, 360 pk 3,0-liter zescilinder, MHEV, 500 Nm, 0-62 in 5,5 s

P400, 400 pk 3,0-liter zescilinder, MHEV, 550 Nm

P530, 530 pk 4,4-liter V8, 750 Nm koppel, 0-62 in 4,6 s

D250, 249 pk 3,0-liter zescilinder, MHEV, 600 Nm koppel

D300, 300 pk 3,0-liter zescilinder, MHEV, 650 Nm koppel

D350, 350 pk 3,0-liter zescilinder, MHEV, 700 Nm koppel, 0-62 in 6,1 s

Alle modellen hebben een 8-traps ZF automatische versnellingsbak.

De Range Rover behoudt zijn offroad-vaardigheden, met een intelligent vierwielaandrijvingssysteem, dat op verzoek koppel kan leveren of de achterkant kan loskoppelen wanneer dat niet nodig is.

Er is achterwielbesturing om de draaicirkel aan te scherpen, terwijl onafhankelijke adaptieve luchtvering kan voorspellen wat er op de weg komt en ervoor zorgt dat je de stabiliteit hebt die je nodig hebt, of je nu snel bochten neemt op natte wegen of de wildernis in gaat. In het Terrain Response 2-systeem is er nu een Wade-modus, die alle ventilatieopeningen sluit voordat je het water in gaat - met ondersteuning voor doorwaden tot 900 mm.

De Range Rover zal op de weg zijn, te beginnen met het VK in het voorjaar van 2022 en met een onbeduidende startprijs van £ 94.400.

Het zal beschikbaar zijn in SE, HSE, Autobiography-uitvoeringen, en de First Edition zal ook beschikbaar zijn tijdens het eerste verkoopjaar.