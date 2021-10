De nieuwe Range Rover is in feite het grootste Alexa-apparaat tot nu toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwe Range Rover, die in 2022 op de weg verschijnt, laat geen middel onbeproefd in het streven naar luxe verfijning. Om het leven van verwende chauffeurs gemakkelijker te maken, zal het Alexa volledig integreren, zodat je vanaf de bestuurdersstoel met de Amazon-assistent kunt praten.

Hiervoor hoef je je telefoon helemaal niet te gebruiken. Het enige wat je hoeft te doen is inloggen met je Amazon-account en al je Alexa Skills zijn beschikbaar zolang de auto is verbonden met internet.

Dat betekent dat je al je smart home-apparaten - "Alexa open mijn garage" - tijdens het rijden kunt bedienen, terwijl je ook toegang hebt tot al die informatie waar Alexa goed in is, zoals het weer of sportresultaten.

Je kunt Alexa op de normale manier activeren door het Alexa-wakewoord uit te spreken of door op de Alexa-knop op het centrale touchscreen te tikken.

U kunt uw infotainment bedienen, navigatie beheren en bellen, allemaal met uw stem. Als het op muziek aankomt, zal de Range Rover in feite de grootste en meest capabele Echo op wielen zijn.

Er is een Meridian-geluidssysteem met 35 luidsprekers beschikbaar, met een vermogen van 1600 W, inclusief luidsprekers van 20 W in de hoofdsteunen, dat kan worden gebruikt om de cabine het zwijgen op te leggen, het geluid van het onderstel te detecteren en een tegengolf te produceren om het te neutraliseren, in feite actieve ruisonderdrukking , maar dan in een Range Rover. Ja, het is al eerder gedaan, maar de nieuwe versie is nu vijf keer beter in staat.

Voor degenen die het entertainment buiten de auto willen uitbreiden, kunt u de achterklep laten vallen om een zithoek te creëren - met optionele kussens - en de achterluidsprekers in de bovenste helft van de achterklep gebruiken om uw muziek te verzorgen.

Er is zelfs een plat kussen op de achterklep dat is ontworpen om plaats te bieden aan uw champagnefluit. Ja, de lokale bootverkoop zal nooit meer hetzelfde zijn.

Alles wordt beheerd via het Pivi Pro-systeem, met een 13,1-inch zwevend touchscreen in het midden van de auto, of optionele 11,4-inch schermen voor de achterpassagiers die op de rugleuningen vooraan zijn gemonteerd. Ja, er zijn headsets, HDMI-poorten, USB C-aansluitingen en nog veel meer.

Natuurlijk worden Apple CarPlay en Android Auto ook draadloos ondersteund, terwijl 15W Qi draadloos opladen ook wordt aangeboden.

Hoogtepunten van de nieuwe Range Rover zijn standaard achterwielbesturing, adaptieve luchtvering, elektrisch sluitende deuren, het Purification Pro-systeem dat de lucht reinigt - inclusief het opvangen van virussen (inclusief covid) en bacteriën - en een reeks aandrijflijnopties.

Er komt een plug-in hybride optie die 100 km elektrisch rijden biedt, terwijl het opladen van 50 kW ondersteunt, gecombineerd met een 3,0-liter Ingenium-benzinemotor met een gecombineerd vermogen van 510 pk. Of u kunt kiezen voor de 4,4-liter V8-benzinemotor met 530 pk.

De nieuwe Range Rover is verkrijgbaar met lange en korte wielbasis, de eerste biedt voor het eerst zeven zitplaatsen - dat betekent dat je een Range Rover kunt uitrusten met vier, vijf of zeven zitplaatsen.

Dit alles en het zal nog steeds door 900 mm water waden - niet slecht voor een startprijs van £ 94.400.