Nieuwe Range Rover: hoe je de live-onthulling kunt bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er wacht een nieuwe Range Rover in de coulissen, een kans voor Land Rover om zijn meest luxe offroad-voertuigen te updaten.

Er is geplaagd en gelekt, maar wat zal de nieuwe Range Rover bieden?

Hier leest u hoe u de onthulling kunt bekijken en het zelf kunt ontdekken.

Jaguar Land Rover onthult het nieuwe Range Rover-model op 26 oktober, met een evenement dat om 20:40 uur BST begint. Dit zijn de internationale tijden:

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday deals in de VS vind je hier Door Maggie Tillman · 12 October 2021 · Black Friday is het bestverkopende evenement van het jaar en we hebben hier alle details voor je.

San Francisco - 12:40 PDT

New York - 15:40 EDT

Londen - 20:40 BST

Berlijn - 21:40 CEST

New Delhi - 01:10 IST, 27 okt

Tokio - 04:40 JST, 27 oktober

Sydney - 06:40, 27 okt

Jaguar Land Rover zal het evenement livestreamen op zijn YouTube-kanaal , we hebben die video hierboven ingesloten, zodat je hem hier kunt bekijken.

Land Rover heeft een teaser-afbeelding gedeeld en hoewel het wazig is, vertelt het ons al veel over de nieuwe Range Rover. De vorm lijkt op eerdere Range Rovers, hij ziet er bijvoorbeeld nog steeds groot en boxy uit, met een bijna plat dak en die grote ramen aan de achterkant om ervoor te zorgen dat iedereen veel ruimte heeft.

Bekijk de wereldpremière van de meest begeerlijke #RangeRover ooit gemaakt op 26/10/21. Ga naar https://t.co/qjbJcM90eg om je aan te melden voor de livestream. #NewRangeRover pic.twitter.com/znFarruoLB — Land Rover (@LandRover) 20 oktober 2021

Dankzij Land Rover-plagen op Twitter krijgen we een betere blik op die gouden kleur die eruitziet alsof het een lanceringskleur gaat worden - terwijl we een blik werpen op de nieuwe grille. Het onthult niet veel, het lijkt zelfs op eerdere modellen. De boodschap die we krijgen is dat dit geen radicale afwijking is in styling en dat zouden we ook niet verwachten.

Hoewel het uiterlijk van het nieuwe model naar verwachting bekend zal zijn, zal het worden gebouwd op een nieuw platform - MLA - een platform dat is ontworpen om elektrificatie mogelijk te maken. JLR heeft echter eerder gezegd dat we pas in 2024 een puur elektrisch voertuig van Land Rover zullen zien, dus het is waarschijnlijk dat meer conventionele verbrandingen en hybrides het voortouw zullen nemen.

Het zal waarschijnlijk op het spel staan om te wedijveren met de explosie van luxe SUVs - met de BMW X7 aan de ene kant en de Bentley Bentayga aan de andere kant, is er een groeiende concurrentie aan de bovenkant.