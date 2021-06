Land Rover heeft een waterstofaangedreven Defender-prototype ontwikkeld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jaguar Land Rover heeft bevestigd dat het werkt aan een Defender-prototype aangedreven door een waterstofbrandstofcel.

De onderneming, met de codenaam Project Zeus, maakt deel uit van het plan van JLR om tegen 2036 nul uitlaatemissies van zijn voertuigen te bereiken - en de ontwikkeling van voertuigen op waterstof zou daar deel van kunnen uitmaken.

Waterstofbrandstofcellen halen waterstof uit onder druk staande tanks in het voertuig en voeren het in een brandstofcel. De brandstofcel gebruikt de waterstof om elektriciteit op te wekken om de systemen van de auto aan te drijven als een elektrisch voertuig. Het afvalproduct van de chemische reactie is water.

Het voordeel van voertuigen met waterstof-brandstofcellen is dat ze meer kunnen worden bijgevuld dan conventionele voertuigen op vloeibare brandstof, dus het is een snel proces - terwijl ze niet lijden onder extremere omstandigheden die elektrische voertuigen op batterijen kunnen aantasten.

Het nadeel is natuurlijk dat tankstations voor waterstof niet overal beschikbaar zijn, en dat elektrisch een stuk eenvoudiger te vinden en te installeren is, en daarom heeft het de voorkeur voor normaal consumentengebruik.

Uiteindelijk zou waterstof de oplossing kunnen zijn voor voertuigen met een groter bereik, omdat het de huidige beperking van elektrische voertuigen met batterijen kan omzeilen, namelijk dat de grootte, het gewicht en de kosten van de batterij een beperkende factor zijn.

Hoewel waterstofbrandstofcellen al vele jaren in ontwikkeling zijn, zijn er momenteel slechts twee waterstofmodellen beschikbaar - de Toyota Mirai en de Hyundai Nexo - die we allebei hebben gereden. Beide zijn goede autos, maar worden geconfronteerd met de huidige barrières van hoge kosten en gebrek aan infrastructuur voor praktisch tanken.

Dat gaat onvermijdelijk veranderen en autos zoals de waterstof Defender vinden misschien meer commerciële toepassingen waar tanken praktischer kan worden ondergebracht. Waterstofproductie is op zich niet moeilijk, en sommigen zien het als een vervanging voor fossiele brandstoffen op de lange termijn.

Zoals altijd zijn onderzoek en ontwikkeling een belangrijk onderdeel van de vooruitgang en dat is precies wat Jaguar Land Rover doet.

Geschreven door Chris Hall.