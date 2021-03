De Discovery Sport en Evoque zijn klaar voor een elektrische toekomst

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In februari 2021 kondigde Jaguar Land Rover zijn Reimagine-strategie aan, waarin de verschuiving werd geschetst van een voornamelijk dieselaangedreven bedrijf naar een grotendeels elektrisch voertuigbedrijf.

Dat zag Jaguar aangekondigd als een volledig elektrisch merk vanaf 2025, evenals bevestiging van zes puur elektrische Land Rover-modellen, waarvan de eerste in 2024 verschijnen. We speculeerden dat dit massamodellen zouden zijn zoals de Velar en Evoque - en nu zijn er een beetje meer concreet detail over wat die modellen zullen zijn.

Zoals gedetailleerd door Autocar, heeft Land Rover bevestigd dat het de EMA - Electric Modular Architecture - ontworpen voor elektrische voertuigen in 2024 zal introduceren. Dit werd bevestigd in een investeerderspresentatie.

Het heeft ook bevestigd dat het EMA zal gebruiken voor de volgende generatie Range Rover Evoque en de Discovery Sport, twee van de kleinere modellen in de familie - en dit suggereert ook dat ze alleen puur elektrisch of plug-in hybride zullen zijn.

Zoals we eerder hadden vermoed, lijkt het erop dat Land Rover zich gaat richten op de meer betaalbare kant van zijn assortiment - en traditioneel behoren deze ook tot de bestsellers.

Land Rover gaat wat meer in detail en zegt dat EMA een 800V-systeem zal gebruiken, dus we verwachten dat het de snelste beschikbare oplaadsnelheden ondersteunt, terwijl 4-4,5 mijl per kWh als streefcijfer wordt gegeven. Dat is best goed, het soort cijfer dat we zagen bij enkele van de efficiëntere EVs .

De vraag is of dit een realistisch cijfer is als deze autos eenmaal de weg op gaan. De meeste fabrikanten goochelen met batterijformaten, betaalbaarheid en bereik en probeerden een goede plek te vinden die bij een aantal klanten past.

Het ziet er momenteel naar uit dat ergens in het bereik van 250-300 mijl verschijnt als het acceptabele echte wereldgemiddelde waar chauffeurs naar op zoek zijn. Land Rover, met zijn premiumreferenties, zal het zich waarschijnlijk kunnen veroorloven om naar de top te gaan, omdat zijn klanten ervoor zullen betalen.

Land Rover heeft eerder gezegd dat het de capaciteiten van alle terreinen niet zal opofferen voor toekomstige elektrische voertuigen .

