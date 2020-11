Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De laatste Land Rover Discovery barstte in 2017 op de markt en bracht een nieuwe vorm met vloeiendere lijnen met zich mee, waardoor hij een veel sportievere uitstraling kreeg dan eerdere modellen.

Het ging echt opzij om de nieuwe Defender op zijn plaats te laten rollen met een vierkant en ruig uiterlijk, en zo de weg vrij te maken voor de voortdurende verfijning van de Discovery als premium SUV. Met de lancering van een bijgewerkte versie gaat die stap verder voor de zevenzitter.

Er is ook een nieuw model, de R-Dynamic (foto) met een paar uiterlijke wijzigingen, zoals de ventilatiedetails. Er is een kleine aanpassing aangebracht in het meest controversiële ontwerpelement van de Discovery - de achterklep - met een glanzend zwart paneel dat zich nu over de achterkant uitstrekt en de nieuwe LED-lampjes bij elkaar brengt.

Er zijn nu ook grote indicatoren. Naast enkele ontwerpaanpassingen en nieuwe motoren zijn er wijzigingen in de interieurtechnologie om deze up-to-date te brengen.

De Discovery krijgt nu de nieuwste versie van Pivi Pro - het systeem dat wordt gedeeld door Jaguar- en Land Rover-modellen - nu met een 11,4-inch centraal display in het midden. Het heeft zijn eigen back-upbatterij, wat een snellere start en initialisatie betekent, waardoor u nog sneller aan de slag kunt en op weg bent naar uw bestemming.

Er zullen 44 verschillende modules in dit model zijn die via software over-the-air kunnen worden bijgewerkt, waarbij modems ook verbonden diensten of wifi voor passagiers bieden.

Er is een 12,3-inch bestuurdersdisplay, dat kan worden gebruikt voor kaarten, terwijl er ook standaard ondersteuning is voor Apple CarPlay en Android Auto.

Om het comfort van de passagiers te vergroten, is er een opnieuw ontworpen tweede rij stoelen en een herpositionering van de ventilatieopeningen aan de achterkant, van de B-stijlen naar de middenconsole, en de Discovery biedt ook de optie voor cabineluchtionisatie, met PM2.5-luchtfiltratie om te verwijderen vuil van inkomende lucht.

Voor achterpassagiers krijgt de Discovery nu het Click and Go-tabletbevestigingssysteem, zodat de kinderen zich kunnen vermaken tijdens lange reizen.

Er is ook een nieuwe selectie motoren, met drie zescilindermotoren die worden versterkt met mild-hybride (MHEV) -technologie. Dit zal energie opvangen door regeneratie bij het remmen en die gebruiken om de prestaties van de motor te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en te leiden tot een soepeler stop-startsysteem.

De nieuwe MHEV-opties zijn de P360, D250 en D300, dus er zijn opties voor zowel benzine als diesel, met opties van 249 pk (D250) tot 360 pk (P360). De bestaande viercilinder P300-motor zal ook beschikbaar zijn.

Afgezien van deze veranderingen blijft de Discovery een capabele auto op de weg en in het terrein, met intelligente vierwielaandrijving, standaard luchtvering en actieve dempers voor verbeterde carrosserieregeling op alle modellen behalve de D250.

De nieuwe Discovery is beschikbaar vanaf £ 53.050 in het VK.

Geschreven door Chris Hall.