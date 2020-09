Land Rover Defender krijgt zijn eigen P400e plug-in hybride model

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwe Land Rover Defender begint nog maar net op de weg te verschijnen en er is een nieuwe aandrijflijn aangekondigd, met een bekende naam - P400e.

Het is bekend omdat dat dezelfde naam is die u in andere voertuigen uit de familie aantreft , zoals de Range Rover Sport P400e . De nummering verwijst naar het totale vermogen, waarbij de gecombineerde benzinemotor en elektromotor 404 pk leveren.

Dat komt door een 2 liter benzinemotor en 105 kW elektromotor. We hebben dit systeem eerder gezien in de Range Rover Sport, dus we hebben een redelijk goed idee van hoe het zich in de Defender zal gedragen. Belangrijk is dat je niets verliest, je hebt nog steeds dezelfde on- en offroad-capaciteiten - waarbij de motor extra koppel kan toevoegen voor offroad-rijden of om acceleratie op de weg te ondersteunen.

U kunt tot 27 mijl rijden in puur elektrische modus. Dat is ongeveer het gemiddelde voor een plug-inhybride van dit type, maar hier kunt u dat ook gebruiken tijdens offroad-rijden, aangezien u er nog steeds de volledige vierwielaandrijving uit haalt.

De meeste mensen zullen profiteren van de hybride setup om de uitstoot te verlagen, waarbij Land Rover zegt dat je ongeveer 85 mpg en CO2 zo laag als 74 g / km krijgt wanneer de hybride setup volledig wordt benut. Er is ook een indrukwekkende acceleratie, met een tijd van 0 naar 100 km / u van 5,6 seconden en een topsnelheid van 210 km / u.

Een deel van de efficiëntie komt voort uit het herstel tijdens het remmen, wat betekent dat u die energie niet verliest tijdens het stoppen en starten. De motor helpt wanneer u uw voet op de grond zet en voegt direct het extra vermogen toe waar elektrische autos om bekend staan.

Het nadeel zal komen voor die bestuurders die lange afstanden op snelwegen willen afleggen, waar het extra gewicht van die batterij die binnenkort leeg raakt, waarschijnlijk tegen u zal werken. Als autorijden over lange afstanden het enige is dat u gaat doen, is de diesel op de lange termijn waarschijnlijk nog steeds efficiënter.

Maar voor die voorstedelijke bewoners die het gevoel hebben dat ze een verdediger in hun leven nodig hebben - en die niet zouden weten hoe goed dit beest er uitziet - zal de plug-in hybride een deel van die grote auto-schuld wegnemen. Het ondersteunt ook snel opladen bij 50 kW, wat betekent dat een snelle herlading in de Waitrose-parkeerplaats ervoor kan zorgen dat u korte afstanden alleen op batterij rijdt.

Het is een 19,2 kWh-batterij en wordt geleverd met de Mode 3-oplaadkabel (die is die voor de meeste openbare opladers), terwijl een Mode 2-kabel een optionele extra is voor het opladen van een stopcontact in huis.

Er hangt echter een behoorlijk prijskaartje aan de Defender P400e. Het is alleen beschikbaar op de 110, het is niet beschikbaar op het goedkoopste uitrustingsniveau, dus je kijkt naar een vanafprijs van £ 64.800. Dat is echter iets goedkoper dan de Range Rover Sport met dezelfde motor, dus in vergelijking lijkt het erop dat je meer auto krijgt voor je geld.

Geschreven door Chris Hall.