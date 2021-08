Nieuwe Lamborghini Countach zou een hybride kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lamborghini werkt aan iets waarvan het denkt dat het mensen een beetje zou moeten verrassen, en het gerucht gaat dat het nieuwe Countach-model dat het plaagt uiteindelijk een hybride zou kunnen worden - iets dat het tegenovergestelde is van wat gebruikelijk is in de wereld van supercars.

Vanuit officieel oogpunt hebben we niet veel gehad, met Lamborghini zelf die vasthoudt aan raadselachtige fotos van een ingepakte auto en cryptische tweets, maar er zijn genoeg geruchten in de industrie over de auto.

Wij maken dromen waar. We deden het met de klassieke Countach in de jaren 70. En we doen het weer. De nieuwe Lamborghini Countach komt eraan. #Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe — Lamborghini (@Lamborghini) 9 augustus 2021

Om te beginnen zijn we schijnbaar niet ver verwijderd van een echte onthulling: de auto zou wel eens kunnen worden geshowd tijdens Monterey Car Week, mogelijk op 15 augustus 2021, als onderdeel van een viering van het 50-jarig jubileum van de originele Countach.

Lamborghini is een van de weinige automerken die ooit nooit in verband zouden zijn gebracht met elektrische voertuigen, maar waarvan nu is bevestigd dat ze in die richting gaan, dus een hybride supercar zou duidelijk logisch zijn wat die reisrichting betreft.

Een paaruitgelekte afbeeldingen suggereren dat de auto de Lamborghini Countach LPI 800-4 zou kunnen heten, wat een beetje een mondvol is, maar snel genoeg zal worden ingekookt tot Countach. Hopelijk is het net zon icoon als de originele paar autos waren.