(Pocket-lint) - Lamborghini heeft plannen opgesteld voor de elektrificatie van het merk en zegt dat het in de tweede helft van het decennium een volledig elektrisch model op de weg zal hebben.

Dat is een vrij lange tijdlijn voor iedereen die op de markt is voor een nieuwe elektrische hypercar, maar het plan voor Automobili Lamborghini omvat veel meer dan alleen een EV-model.

Het is een transformatie die het koolstofarm maken van het hoofdkantoor in SantAgata Bolognese zal betekenen, terwijl het een transformatie doormaakt door middel van nieuwe modellen.

De overstap naar hybrides zal plaatsvinden tot 2024 - in navolging van de Sián - maar er zullen in 2021 twee nieuwe V12-modellen zijn voordat we er zijn. Lamborghini ziet dit als een viering van de verbrandingsmotor, een laatste hoera.

Er zijn heel weinig details over wat je kunt verwachten, behalve dat Lamborghini herhaalt dat prestaties en rijdynamiek bovenaan de agenda staan - en je kunt er zeker van zijn dat er ook veel designflair zal zijn.

Een beter idee van wat je kunt verwachten, zou kunnen komen van Audis R8 e-tron (of hoe het ook wordt genoemd) en zou op hetzelfde platform kunnen zitten als de Porsche Taycan .

Audi heeft geen details onthuld van een elektrische R8-vervanging, maar we hebben een aantal concepten gezien , net zoals we het Terzo Millennio-concept van Lamborghini in 2017 hebben gezien.

Hoewel het misschien een beetje traag klinkt om pas in 2025 naar elektrische autos te gaan, hebben we het over Lamborghini, dus het is nauwelijks een fabrikant van de massamarkt.

Wat het ook oplevert, je kunt van één ding zeker zijn: het zal komen met bakken vol drama.

Geschreven door Chris Hall.