Kia EV9 wordt een elektrische kolos met offroading vaardigheden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Kia EV9 komt in 2023 op de markt en wil Kia met een nieuw vlaggenschip een plaats geven in het segment van de grote elektrische SUV's.

De Kia EV6 en Kia Niro EV werden goed onthaald en er wordt dan ook vol verwachting uitgekeken naar dit nieuwe model, dat dezelfde E-GMP deelt als de bekroonde Kia EV6.

Momenteel concentreert Kia zich op strenge tests voor het nieuwe model, waaronder een slopend regime om te zien hoe de EV9 presteert op alle oppervlakken, met inbegrip van de prestaties van de vierwielaandrijving en het waden.

Waden is niet langer voorbehouden aan Land Rovers, want we meldden eerder dat de Toyota bZ4X ook tot 500 mm in water kon waden - en het ziet ernaar uit dat de Kia EV9 ook over een aantal van deze vaardigheden zal beschikken.

De Kia EV9 wordt een drie-rij auto, met plaats voor zeven, ontworpen om te wedijveren met de Tesla Model X of de Mercedes EQB.

Kia zegt dat de EV9 al 44 maanden in ontwikkeling is en we hebben geen idee welke batterijen hij zal hebben, of wat voor vermogen de motoren zullen leveren.

Wat we wel weten is dat het een volumineuze auto wordt, met heel veel ruimte, dus hij zou aantrekkelijk kunnen zijn voor wie op vakantie wil met het gezin, de hond en een volledige selectie kampeerspullen.

Uit de testfoto's die Kia heeft gedeeld, kunnen we zien dat de deuren conventioneler zijn dan op het conceptmodel en dat er ook gewone buitenspiegels zijn, in plaats van camera's.

De zware camouflage verbergt veel van de oppervlaktedetails, maar je kunt wel zien dat er een enorme "tijgergrille" aan de voorkant komt (zij het massief, dus niet echt een grille).

We verwachten ook dat de EV9 AutoMode zal lanceren, wat naar verwachting Kia's stap naar autonoom rijden zal zijn. Hoewel we niet verwachten dat je er hands-off mee kunt rijden, verwachten we wel dat het rijbaanassistentie en adaptieve cruise control zal combineren in een toegankelijker systeem dan de huidige implementatie van die technologieën.

Voorlopig zullen we echter moeten afwachten. De Kia EV9 komt eraan - maar je zult nog even moeten wachten voordat hij op de markt komt.

Geschreven door Chris Hall.