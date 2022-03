Kia EV9 gaat van concept naar productie, verwacht in 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Kia heeft bevestigd dat de Kia EV9 - die voor het eerst als conceptauto werd getoond - in productie zal gaan en naar verwachting in 2023 op de Europese wegen zal verschijnen.

Het model is een grotere SUV, zit boven de Kia EV6 die erg populair is gebleken - en met hetzelfde E-GMP-platform.

Het concept pronkt met een personenauto met drie rijen en er zijn niet een groot aantal EV-modellen met 7 zitplaatsen op de weg - Tesla Model X en de Mercedes EQB zijn de eerste die in het oog springen.

Of de boxy looks in het productiemodel zullen blijven, valt nog te bezien, net als het gebruik van die deuren zonder pilaar in het midden van de auto.

Het interieur hier is ontworpen om meer op een eersteklas luchtvaartlounge te lijken en er zijn enkele interessante details, zoals intrekbare dakrails, wat betekent dat de auto zo aerodynamisch mogelijk kan zijn als ze niet nodig zijn.

Er zijn spiegels in plaats van camera's - iets dat we al zien op productieauto's - en een opnieuw ontworpen Tiger Nose - hier een stuk minder tijgerachtig en erkennen dat je eigenlijk niets aan de voorkant van de auto nodig hebt, behalve om de lucht glad te maken luchtstroom.

We zijn nu goed bezig met de plannen van veel fabrikanten voor elektrische auto's , met meer op de wegen en een beweging naar verschillende segmenten buiten de meest populaire.

Hoewel het overstappen op grotere voertuigen - waarvoor hogere prijzen gelden - relatief eenvoudig kan zijn, wachten we nog steeds op meer aan het betaalbare einde van de schaal. De Fiat 500e of Vauxhall Corsa-e hebben wat meer betaalbare opties geopend, maar het zou geweldig zijn om eerder vroeger dan later modellen van merken als Kia en Hyundai te zien.

Alle ogen zijn gericht op 2023 wanneer we deze uitgebreide elektrische SUV op de weg zullen zien rijden.

Geschreven door Chris Hall.