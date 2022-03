Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Koreaanse autofabrikant Kia lanceert vanaf 2023 een autonome rijmodus voor geselecteerde voertuigen.

AutoMode maakt gebruik van een reeks gepatenteerde technologieën voor autonoom rijden, waaronder Highway Driving Pilot om autosnelwegen en snelwegen zonder bestuurder te kunnen verlaten.

Hij zal als eerste aanwezig zijn in de Kia EV9 SUV van volgend jaar en zal tegen 2026 beschikbaar zijn in alle nieuwe modellen die op de belangrijkste markten worden gelanceerd.

Auto's met AutoMode zullen regelmatig over-the-air updates ontvangen als er nieuwe functies worden ontwikkeld. Kia zal ook het systeem verbeteren en verbeteren met als doel om uiteindelijk volledig autonome technologie aan te bieden.

De aankondiging werd gedaan tijdens het beleggersdagevenement van het merk in Seoul. Het onthulde ook dat al zijn voertuigen vanaf 2025 zullen worden uitgerust met connected car-services, zodat ze regelmatig kunnen worden bijgewerkt met nieuwe functies en upgrades zodra ze verschijnen.

Bovendien verwacht Kia tegen 2030 meer dan 1,2 miljoen elektrische voertuigen op batterijen (BEV) per jaar te verkopen.

“Kia heeft een volledige transformatie ondergaan, waaronder veranderingen in de bedrijfsvisie, het logo, het product en ontwerp en de strategie. Om de visie van het bedrijf te verwezenlijken om een leverancier van duurzame mobiliteitsoplossingen te worden, zullen we ons concentreren op het versnellen van de overgang naar toekomstige bedrijfsmodellen. We zullen nog klantgerichter worden in onze aanpak en een dynamische transformatie nastreven met behoud van een gezonde bedrijfsvoering", aldus de CEO van het bedrijf, Ho Sung Song.

Geschreven door Rik Henderson.