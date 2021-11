Kia onthult de nieuwe Niro, waarmee deze gezinsfavoriet een vernieuwd uiterlijk krijgt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Kia heeft de hoezen van de nieuwe Niro gehaald, een populair model voor wie op zoek is naar een compacte SUV.

De nieuwe Niro is eigenlijk een compleet nieuw ontwerp, van de grond af aan, maar zal nog steeds worden aangeboden zoals hij eerder was, met een keuze uit hybride, plug-in hybride en volledig elektrische aandrijflijnen.

De Kia e-Niro blijft een van onze favoriete elektrische autos op de weg, maar deze vernieuwing - die in 2022 beschikbaar zal zijn - lijkt veel van de problemen van het huidige model te moderniseren en aan te pakken.

Ondanks alle technische vaardigheid van de Niro, zag het ontwerp er een beetje gedateerd uit, zowel van binnen als van buiten, en dit nieuwe model beweegt om dat aan te pakken.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 25 November 2021

Aan de buitenkant zie je dat de neus is veranderd, met de "Tiger Grille" radicaal anders. Maar de grootste verandering in het ontwerp is rond de zijkant van de auto, met een zijstijl achter, waarin de achterlichten - en in de afbeeldingen die we tot nu toe hebben gezien - in een contrasterende kleur zijn verwerkt.

De laatste keer dat we dit soort details zagen, was het blad van de Audi R8 aan de zijkant. Het maakt deze auto zeker onderscheidend en geeft hem meer een SUV-look.

Het interieur heeft een aanzienlijke verandering ondergaan, waarbij is verschoven naar een enkele display-eenheid die zowel het centrale display als het bestuurdersdisplay omvat, met een naar één kant aflopend streepje.

Kia heeft enkele interieurbekledingen afgeslankt om het gevoel van ruimte te vergroten, terwijl hier een modernisering gaande is. De deuren hebben bijvoorbeeld schuine elementen die aan de voorkant in het dashboard lijken te wikkelen, een duidelijke afwijking van de normale horizontale secties die je in deze gebieden zou vinden.

Ook de stuurnaaf is afgeslankt, terwijl Kia naar eigen zeggen veel duurzamere materialen gebruikt in het interieur.

Wat we op dit moment niet weten, is het soort vermogensconfiguraties dat Kia op de nieuwe Niro gaat aanbieden. We kunnen zien dat de elektrische versie de oplaadpoort vooraan en centraal op de neus van de auto heeft - maar verder zullen we moeten wachten tot dichter bij de lancering om definitieve details te krijgen.

"De geheel nieuwe Kia Niro maakt het eenvoudig om een duurzame levensstijl te leiden met zijn milieuvriendelijke materialen, geavanceerde technologie en elektrische aandrijflijnen, terwijl hij ook voldoet aan de praktische behoeften van klanten", aldus Ho Sung Song, president en CEO van Kia.