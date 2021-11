Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens de Los Angeles Auto Show 2021 onthulde Kia een nieuwe elektrische auto , de EV9 SUV.

Gebouwd op Hyundais nieuwe schaalbare Electric-Global Modular Platform - dat ook ten grondslag ligt aan de Hyundai Seven , I oniq 5 en Genesis GV60 - biedt de Kia EV9 SUV een geschatte actieradius van maximaal 300 mijl en ondersteunt DC-snelladen met snelheden tot 350 kilowatt . Dat betekent dat de batterij van de SUV in slechts 20 tot 30 minuten van 10 procent tot 80 procent kan opladen.

Vergis je niet: de EV9 SUV is enorm.

Het is een SUV met drie rijen van 194 inch lang, 81 inch breed, 70 inch hoog en heeft een wielbasis van 122 inch. Dat resulteert in een zeer ruim interieur, dat wordt aangestuurd door een centraal aanraakscherm van 27 inch. Kia zei dat het ook een "pop-up stuurkussen" bevatte.

Wat het algehele ontwerp betreft, is de EV9 SUV geïnspireerd op het water en heeft hij een koetswerkkleur die "de uitgestrekte diepte van de oceaan nabootst". De herconfigureerbare stoelen aan de binnenkant hebben zelfs een bekleding van gerecyclede plastic flessen en wol, en de vloer is afkomstig van afgedankte visnetten. Andere kenmerken zijn elektrisch intrekbare dakrails, 22-inch wielen met driespaaks design en wat Kia de Digital Tiger Face-grille noemt.

Kia

Helaas heeft Kia niet gezegd of de EV9 in productie zal gaan, wat betekent dat het een conceptauto is. Maar misschien zullen sommige van zijn functies in toekomstige elektrische voertuigen van de Zuid-Koreaanse automaker terechtkomen. Kia zei tenslotte dat het de basis zal zijn van een hele familie van geplande EVs.

