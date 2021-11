Kia plaagt nieuwe Niro, wordt volledig onthuld op 25 november

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Kia zal op donderdag 25 november het deksel op een nieuwe versie van zijn Niro crossover-autoserie openen. Het heeft echter van tevoren verschillende teaserafbeeldingen vrijgegeven om onze eetlust op te wekken.

Het nieuwe model is opnieuw ontworpen om te voldoen aan de huidige Opposites United-designfilosofie van Kia en zal zijn debuut maken tijdens de Seoul Mobility Show in Zuid-Korea.

Sommige van zijn nieuwe designelementen zijn geïnspireerd op het Kia Habenaro-concept van 2019, met een "schone en hightech two-tone body".

Het interieur van de auto zal een "onconventioneel" dashboard bevatten, met horizontale en diagonale vormen. We wachten af wat dat daadwerkelijk gaat opleveren.

Er is nog niets bekend over de aandrijflijn van de nieuwe Kia Niro. Het laatste model was beschikbaar in hybride, plug-in hybride en volledig elektrische opties.

De huidige, volledig elektrische e-Niro heeft een rijbereik van maximaal 482 mijl op een enkele lading, aangedreven door een 64 kWh lithium-ion-polymeer batterijpakket. In het VK begon het rond de £ 40K.

Kia heeft naar verluidt alleen al in het VK meer dan 60.000 Niro-autos verkocht sinds ze voor het eerst werden geïntroduceerd in 2016. Dat maakt het een zeer populaire, milieuvriendelijke serie, dus er zal veel worden geanticipeerd op het nieuwe model.