Nieuwe Kia Sportage onthuld voor Europa, inclusief hybride en PHEV-versies

(Pocket-lint) - Kias nieuwe Sportage is een groot probleem voor het bedrijf. De Sportage is een grote verkoper geweest - vooral in het VK - waar het een populair gezinsalternatief is voor de Nissan Qashqai .

Het ontwerp van de nieuwe Sportage werd eerder in 2021 onthuld , waarbij Kia zei dat er voor deze generatie een versie was die specifiek voor Europa was ontworpen.

Veel van de beelden zullen je bekend voorkomen als je de lancering van de nieuwe Sportage hebt gevolgd, want hij ziet er van buiten en van binnen hetzelfde uit als het model dat we eerder in juni 2021 presenteerden.

Een van de toevoegingen is de optie voor een zwart dak, terwijl 17, 18 en 19-inch wielen beschikbaar zullen zijn, afhankelijk van de specificatie.

Er was eerder een mild hybride versie van de Sportage , maar nu zal er een grotere stap zijn richting elektrificatie met hybride en plug-in hybride versies .

De milde hybride blijft bestaan - met een 1.6 T-GDI-motor - en een vermogen van 150 pk; er zal ook een 1.6-diesel zijn met een vermogen van 115 pk of 136 pk, waarbij de laatste opnieuw een milde hybride is.

De hybride versie krijgt een batterij van 1,49 kWh onder de achterbank, een elektromotor van 44,3 kW en de 1.6 T-GDI-motor, voor een gecombineerd vermogen van 230 pk.

De plug-inhybride overtreft ze echter allemaal op het gebied van vermogen, met die 1.6 T-GDI-motor in combinatie met een 13,8 kW batterij, 66,8 kW motor voor een gecombineerd vermogen van 265 pk.

De plug-in hybride versie zal emissievrij rijden over korte afstanden bieden (waarschijnlijk ongeveer 30 mijl, maar dit is niet bevestigd), maar zal waarschijnlijk ook de duurste van de nieuwe modellen zijn.

De Europese modellen krijgen ook een nieuwe terreinmodus en elektronisch gestuurde ophanging, terwijl er ook sprake is van de elektronisch gestuurde vierwielaandrijving, dus het kan zijn dat de Sportage ook in ongunstige omstandigheden beter in staat is.

Zoals eerder gezien, krijgt het interieur van de Sportage een update, maar komt ook met meer ruimte in het hele model.

Een 12,3-inch touchscreen voegt zich bij het 12,3-inch digitale bestuurdersdisplay, dat toegang geeft tot connected services, waaronder de Kia Connect-app, zodat u vanaf uw telefoon de status van uw auto kunt controleren.

We zullen nog wat langer moeten wachten om erachter te komen hoeveel al deze goede dingen precies zullen kosten, waarvan we verwachten dat ze begin 2022 dichter bij de lancering zullen zijn.