Designpreview van Kia Sportage toont de toekomstige gezins-SUV

(Pocket-lint) - De Kia Sportage is een van de bestverkochte modellen in Kias line-up, de keuze van veel gezinnen vanwege zijn bruikbaarheid en betaalbaarheid, terwijl hij aantrekkelijke eigenschappen biedt, zoals de hogere rijhoogte die bij een SUV hoort.

De volledige onthulling van de nieuwe Sportage is pas later in het jaar. Kia bevestigt ook dat het een ontwerp gaat lanceren dat speciaal voor de Europese markt is ontworpen, wat een primeur zal zijn in de 28-jarige geschiedenis van het model.

Wat die veranderingen precies zullen brengen voor de niet-Europese versie hier, valt nog te bezien, maar visueel valt er al veel te drinken - en we kunnen nu al voelen dat de Sportage een grote hit zal blijven.

Van buitenaf ziet de Sportage er doelgerichter uit en gaat hij de strijd aan met het groeiende aantal Duitse SUVs in deze klasse met een meer gespierd profiel, waardoor de sportieve kant van de zaak naar voren komt.

Er is een nieuwe voorkant die de Tiger Nose-grille van de zittende evolueert, die er technischer en verfijnder uitziet, met grote dagrijlichten in de vorm van een boemerang, zodat je precies weet waar je naar kijkt.

De achterkant is slimmer en ziet er breder uit, met meer details om hem een sportieve uitstraling te geven.

Verhuizen naar het interieur en de dingen zijn veel moderner, waarbij Kia het heeft over het gebruik van premium materialen, terwijl de lay-out ook een premium ontwerp krijgt, met een groot gebogen display dat van achter het stuur naar het midden van de auto loopt.

De rijregelaars bevinden zich in het midden van de auto met een eenvoudige draaiknop. Dit toont een conventionele verbrandingsmotor en Kia heeft nog niets gezegd over die aandrijflijn die we kunnen verwachten, maar we verwachten verschillende opties in verschillende markten. Europa krijgt waarschijnlijk hybride en plug-in hybride varianten, de VS krijgt waarschijnlijk grotere benzine-opties.

De verwachting is dat hij niet volledig elektrisch zal zijn - daar zorgt de Kia EV 6 voor - terwijl de volledige onthulling pas in september 2021 wordt verwacht.

Geschreven door Chris Hall.