De zinderende elektrische snelheid van de Kia EV6 GT zal je de adem benemen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Kia heeft alle details onthuld voor zijn nieuwe elektrische auto, de Kia EV6. Dit is een belangrijk model voor Kia en schetst de toekomstige richting voor het bedrijf bij de overgang naar elektrisch.

Gebaseerd op hetzelfde platform als de Hyundai Ioniq 5 , biedt Kia geen doorslagmodel met een andere badge, maar unieke modellen die waarschijnlijk de aandacht zullen trekken.

Er is keuze uit een batterijcapaciteit van 58 kWh of 77,4 kWh, samen met RWD- of AWD-opties. Dat is dicht bij de Hyundai-modellen - maar de Kia EV6 GT valt op.

De Kia EV GT, uitgerust met de 77,4 kWh-batterij en dubbele motoren, zal een koppel van 430 kW en een koppel van 740 Nm produceren en in 3,5 seconden van 0-100 km/u doen, met een topsnelheid van meer dan 160 km/u. Dat is razendsnel, een statement dat je geen Tesla hoeft te zijn om waanzinnige snelheden te bieden.

Het GT-model zal ook worden geleverd met een elektrisch sperdifferentieel om de dynamiek te verbeteren. De EV6 GT komt pas in 2022 aan en met een prijs die nog moet worden bevestigd, kunnen sommigen in plaats daarvan kiezen voor de GT-Line S-versie met vierwielaandrijving.

Er zullen EV6-, EV6 GT-Line-, GT-Line S- en GT-badgesversies zijn, wat een breed scala aan opties betekent. Belangrijk is dat de EV6- en GT-Line-modellen beschikbaar zullen zijn met zowel batterij-opties als de keuze uit achter- of vierwielaandrijving op de GT-Line en hoger. We zouden verwachten dat achterwielaandrijving met een groot bereik de meest populaire optie is voor het maximale bereik, waarbij Kia zegt dat het denkt dat de GT-Line de volumeverkoper zal zijn.

Inderdaad, het bereik voor die combinatie wordt aangehaald als 316 mijl. Het model met achterwielaandrijving van 77,4 kWh heeft nu een officiële actieradius van 328 mijl.

Er is een 800V-systeem dat snel opladen belooft tot 350 kW. Dat is niet alleen de snelste oplaadstandaard die je in het VK zult vinden, maar ook sneller dan de meeste andere EVs op de weg. Dat zorgt ervoor dat u in 18 minuten van 10-80 procent oplaadt.

Bovendien wordt, net als de Ioniq 5, vehicle-to-load ondersteund, wat betekent dat je de batterij van de Kia kunt gebruiken om andere dingen van stroom te voorzien - je magnetron, tv of misschien om een andere EV op te laden.

Binnenin vind je een ruime cabine met een royale opbergruimte van 520 liter achterin en ook nog een koffer voorin.

Er zijn twee 12-inch displays aan de binnenkant, gebogen om de bestuurder beter te ondersteunen, met een volledige reeks verbonden functies, met geluid dat wordt versterkt door een Meridian-geluidssysteem met 14 luidsprekers. En ja, er is een kunstmatige geluidsfunctie, zodat je snelheidsafhankelijke audiofeedback in de cabine kunt krijgen als je wilt doen alsof je in een sciencefictionfilm zit.

Kia heeft de Britse prijzen bevestigd voor de lancering van de Kia EV6:

EV6: £ 40.895 (RWD)

EV6 GT-Lijn: £ 43.895 (RWD), £ 47.395 (AWD)

EV6 GT-Line S: £ 48.395 (RWD), £ 51.895 (AWD)

EV6 GT: nog niet bekend

Meer over dit verhaal

Bijgewerkt om bevestigde prijzen weer te geven.

Apple CarPlay uitgelegd: iOS meenemen op de weg Door Britta O'Boyle · 7 juli 2020 Een gedetailleerd overzicht van hoe Apples CarPlay werkt, met uitleg over onder meer het gebruik van Google Maps, het verzenden van berichten en het