De zinderende elektrische snelheid van de Kia EV6 GT is adembenemend

(Pocket-lint) - Kia heeft alle details onthuld voor zijn nieuwe elektrische auto, de Kia EV6. Dit is een belangrijk model voor Kia en schetst de toekomstige richting voor het bedrijf bij de overgang naar elektrisch.

Gebaseerd op hetzelfde platform als de Hyundai Ioniq 5 , biedt Kia geen carbon copy-model met een andere badge, maar uniek verschillende modellen die waarschijnlijk de aandacht zullen trekken.

Er is keuze uit een batterijcapaciteit van 58kWh of 77,4kWh, samen met RWD- of AWD-opties. Dat komt dicht in de buurt van de Hyundai-modellen, maar de Kia EV6 GT valt op.

De Kia EV GT, uitgerust met de 77,4 kWh-batterij en dubbele motoren, produceert 430 kW, 740 Nm koppel en haalt 0-100 km / u in 3,5 seconden, met een topsnelheid van meer dan 160 km / u. Dat is razendsnel, een uitspraak dat je geen Tesla hoeft te zijn om waanzinnige snelheden te bieden.

Het GT-model zal ook worden geleverd met een elektrisch sperdifferentieel om de dynamiek te verbeteren.

De vraag is of Kia-kopers een prestatiemodel willen - en we vermoeden dat de meesten zullen kiezen uit iets wat redelijker is.

Er komen versies met de EV6-, EV6 GT-line en EV6 GT-badges, wat een breed scala aan opties betekent. Belangrijk is dat de EV6- en GT-Line-modellen beschikbaar zullen zijn met zowel batterijopties als de keuze tussen achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. We verwachten dat achterwielaandrijving met een groot bereik de meest populaire optie is voor het maximale bereik.

Inderdaad, het bereik voor die combinatie wordt aangehaald als 316 mijl.

Er is een 800V-systeem, dat snel opladen tot 350 kW belooft. Dat is niet alleen de snelste oplaadstandaard die u in het VK zult vinden, maar ook sneller dan de meeste andere elektrische voertuigen op de weg. Dat zorgt ervoor dat je in 18 minuten van 10-80 procent oplaadt.

Bovendien wordt, net als de Ioniq 5, vehicle-to-load ondersteund, wat betekent dat je de batterij van de Kia kunt gebruiken om andere dingen van stroom te voorzien - je magnetron, tv of misschien om een andere elektrische auto op te laden.

Aan de binnenkant vind je een ruime cabine met maar liefst 520 liter opbergruimte achterin en een kofferbak voor.

Er zijn twee 12-inch displays aan de binnenkant, gebogen om de bestuurder beter te ondersteunen, met een volledig scala aan verbonden functies, met geluid versterkt door een Meridian-geluidssysteem met 14 luidsprekers.

En ja, er is een kunstmatige geluidsfunctie, dus je kunt aan snelheid gekoppelde audiofeedback in de cabine hebben als je wilt doen alsof je in een sciencefictionfilm zit.

De prijzen moeten nog worden bevestigd, maar in sommige regios zijn pre-orders open en u kunt verwachten dat u de Kia EV6 eind 2021 op de weg zult zien.

