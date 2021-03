Wereldpremière van de Kia EV6: hoe u de lancering online kunt bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Kia is de volgende in de rij om zijn eerder geplaagde elektrische auto te lanceren.

Bel de Kia EV6, het bedrijf heeft al een paar afbeeldingen gedeeld voor het aanstaande elektrische model, maar nu zijn we klaar voor de volledige onthulling.

De onthulling van de Kia EV6 vindt plaats op 30 maart om 10.00 uur CEST. Dit zijn de wereldwijde tijden voor de lancering:

San Francisco - 01:00 PDT

New York - 04:00 EDT

Londen - 09:00 BST

Berlijn - 10:00 CEST

New Delhi - 13:30 IST

Seoel - 18:00 KST

Sydney - 19:00 AEDT

Het evenement wordt live gestreamd op YouTube, je vindt de video hierboven ingesloten.

De Kia EV6 is gebaseerd op de E-GMP, een modulair platform ontworpen voor elektrische autos, en zal naar verwachting naast de onlangs gelanceerde Hyundai Ioniq 5 zitten .

Kia heeft al iets van een ontwerp onthulling gedaan op de Kia EV6, dus we hebben een goed idee van hoe deze auto eruit zal zien. Kia is niet zo ver gegaan met het onthullen van belangrijke details, zoals de batterijopties waarin het beschikbaar zal zijn. We hebben echter het strakke interieur gezien.

Het is waarschijnlijk dat het dezelfde batterijopties van 58 of 72,6 kWh zal bieden, met achterwielaandrijving of AWD, zoals gevonden in de Ioniq 5. Dat suggereert ook dat het opladen van 350 kW ondersteunt, wat waarschijnlijk allemaal wordt gedicteerd door het platform, hoewel er kan hier enige variatie zijn om bredere prijsopties voor kopers mogelijk te maken.

We verwachten ook meer te leren over het nieuwe infotainmentsysteem, dat volgens Kia volledig nieuw is - met een groot gebogen interieurdisplay dat er veel moderner uitziet dan recente elektrische Kia-autos.

Geschreven door Chris Hall.