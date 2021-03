Kia trekt de klep van de EV6 en onthult zijn elektrische SUV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Kia heeft het exterieurdesign van de nieuwe EV6 laten zien, zijn nieuwe elektrische auto naast de Hyundai Ioniq 5 .

Het staat op het E-GMP-platform dat door de groep wordt gedeeld, vanaf de grond af ontworpen als een elektrische auto. Kia heeft veel succes gehad met zijn batterijaanpassingen - met name de Kia e-Niro - dus er zijn hoge verwachtingen van dit nieuwe model van het bedrijf.

De volledige onthulling van de Kia EV6 vindt plaats in maart 2021 tijdens een online evenement, dus op dit moment hebben we alleen het exterieurontwerp.

Het is echter zeer waarschijnlijk dat het dezelfde 58 of 72,6 kWh batterijopties zal bieden met RWD of AWD op verschillende modellen, net als we hebben gevonden in de Ioniq 5. Dat suggereert ook dat het 350 kW opladen ondersteunt.

We zullen echter de bevestiging van deze details moeten afwachten en ons voorlopig concentreren op wat we wel weten.

Van buitenaf lijkt dit model in de SUV- of CUV-categorie te zitten, met een slanke neus en wat lijkt op een potentieel bruikbare kofferruimte aan de achterkant.

Wat bemoedigend is, is dat de auto er uniek uitziet op basis van de beelden die Kia deelt. Het ziet er niet uit als andere modellen in het assortiment en het interieur lijkt meer op minimalisme te neigen dan recente Kia-modellen.

Er zijn zeker enkele interessante ontwerpdetails aan de achterkant van de auto, met een lichtbalk aan de achterkant die enkele vouwen in de carrosserie benadrukt.

Kia zegt dat het nieuwe model een nieuwe gebruikersinterface zal gebruiken voor het infotainmentsysteem van de volgende generatie, met een enkel gebogen scherm voor de bestuurder en middendisplays.

We zullen tijdens het evenement later in maart zeker nog veel meer over deze auto te weten komen, maar de eerste indrukken geven ons veel hoop.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 15 maart 2021

Geschreven door Chris Hall.