Kia EV6 geplaagd, eerste toegewijde volledig elektrische automodel

(Pocket-lint) - Kia heeft ons een glimp gegeven van zijn eerste automodel dat uitsluitend als volledig elektrische optie verkrijgbaar is.

De Kia EV6 wordt later dit kwartaal (mogelijk eind maart) volledig onthuld. De fabrikant heeft echter enkele prikkelende afbeeldingen en een paar klompjes informatie vrijgegeven.

Het zal de eerste auto zijn die wordt gebouwd op Kia s Electric-Global Modular Platform (E-GMP) en hij zal een nieuwe ontwerpfilosofie aannemen die de verschuiving naar een volledig elektrische toekomst markeert.

De auto zal ook de eerste zijn met een nieuwe naamgevingsstructuur. Alle elektrische voertuigen van Kia (BEV) beginnen met het voorvoegsel "EV" in de toekomst, gevolgd door een cijfer dat "overeenkomt met de positie van de auto in de line-up".

"EV6 is de belichaming van zowel ons merkdoel, Beweging die inspireert, als onze nieuwe ontwerpfilosofie. Het is ontworpen om elke reis te inspireren door een instinctieve en natuurlijke ervaring te bieden die het dagelijks leven van onze klanten verbetert en de gebruiker eigenaarschap dat eenvoudig, intuïtief en geïntegreerd is ”, aldus Karim Habib, hoofd van Kias Global Design Center.

"Ons doel is om de fysieke beleving van ons merk te ontwerpen en om gedurfde, originele en inventieve elektrische voertuigen te creëren."

We brengen u meer als de auto formeel wordt aangekondigd.

Geschreven door Rik Henderson.