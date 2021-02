Met KiaCharge kunnen Kia-eigenaars van elektrische voertuigen met één enkele dienst via netwerken opladen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Om een deel van de verwarring bij het opladen weg te nemen , streeft KiaCharge ernaar om het proces voor Kia EV- en PHEV-rijders te vereenvoudigen door één enkele betalingsroute aan te bieden.

Met KiaCharge kunnen bestuurders één app of RFID-kaart gebruiken om toegang te krijgen tot een reeks laaddiensten in het VK, waaronder BP Pulse (voorheen Chargemaster en Polar), PodPoint, Ionity, Source London, Chargepoint, NewMotion, Charg-gy en ESB.

Kia zegt dat het ernaar streeft om tot 2021 meer diensten toe te voegen.

Dat betekent dat u zich niet hoeft aan te melden voor veel verschillende services, dat u geen andere app of kaart hoeft te gebruiken om toegang te krijgen tot al deze verschillende laders, u kunt gewoon KiaCharge gebruiken - wat het gemakkelijker maakt.

Kia zegt dat KiaCharge toegang zal bieden tot 13.900 oplaadpunten in het VK, waaronder meer dan 1.300 snelladers - om optimaal te profiteren van snellere oplaadsnelheden van meer dan 50 kW.

Het schema omvat ook Europese roaming, met 178.000 oplaadpunten in de 28 Europese landen, wat betekent dat autorijden op het continent ook gemakkelijker wordt, zonder dat er ook in die landen contracten nodig zijn.

Natuurlijk komt niets gratis en komen er twee tarieven voor KiaCharge, Easy en Plus. Easy is bedoeld voor niet-frequente opladers en Plus is ontworpen voor degenen die de oplaadnetwerken vaker zullen gebruiken.

Easy rekent £ 1,99 om toegang te krijgen tot de service, maar heeft dan geen maandelijkse kosten. In plaats daarvan betaal je £ 0,49 om toegang te krijgen tot een oplader (behalve BP Pulse of PodPoint) en dan betaal je per kWh elektriciteit.

Plus betaalt £ 2,99 per maand, maar hoeft niet te betalen wanneer ze verbinding maken met een oplader. In plaats daarvan betalen ze gewoon per kWh. Op de meeste netwerken is er ook 15 procent korting op die kosten, maar niet op Ionity, BP Pulse of Ionity.

U bent vrij om tussen de tarieven te wisselen, dus als u op vakantie bent en meer gaat rijden, kunt u overstappen als u denkt dat dit u meer waar voor uw geld zal bieden.

Er zijn enkele aanvullingen. Je kunt BP Pulse als bolt-on krijgen, geprijsd op £ 7,85, wat dezelfde prijs is als een standaard BP Pulse-abonnement. Als u merkt dat u BP Pulse vaak gebruikt, kan dit in combinatie met de Easy KiaCharge-laag u wellicht goed van pas komen.

Later in 2021 zal er ook een Ionity bolt-on beschikbaar zijn, die volgens Kia zal worden getimed "om samen te vallen met de lancering van Kias volgende generatie EV-batterij". Dit lijkt te zijn gericht op het ontgrendelen van het 800V-opladen dat Ionity zal aanbieden op de volgende auto van Kia .

Naast de service kunt u met de ondersteunende app laadstations vinden, filteren op het type dat u wilt en ernaartoe navigeren, hoewel we in de meeste gevallen denken dat u de eigen systemen van de auto gebruikt om te navigeren.

De KiaCharge-service is nu beschikbaar voor degenen die zich willen aanmelden bij KiaCharge.com .

Geschreven door Chris Hall.